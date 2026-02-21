- La tienda escondida donde consigue la ropa de Levi´s original a menos de la mitad

Ropa original, precios bajos y descuentos de hasta el 60 %: así funciona Todo Súper, la tienda de liquidaciones que gana fama en Medellín.

En Medellín, donde la ropa de marca suele tener precios que superan con facilidad el presupuesto mensual de muchas familias, una tienda de descuentos se ha convertido en parada obligada para quienes buscan calidad sin pagar de más. Se llama Todo Súper y funciona bajo un modelo poco común en el comercio tradicional: compra excedentes, saldos y liquidaciones de grandes marcas y los ofrece con rebajas que pueden llegar hasta el 60 por ciento.

La dinámica es sencilla. Las marcas producen más de lo que venden, cancelan pedidos o renuevan inventarios antes de agotar existencias. Esos productos terminan en manos de liquidadores. Todo Súper es uno de ellos. En lugar de mantener colecciones completas durante toda la temporada, trabaja con oportunidades: lo que llega hoy puede no estar mañana. Esa lógica explica tanto los precios bajos como el flujo constante de clientes.

La tienda se ha hecho especialmente conocida por ser liquidadora de Levi’s en la ciudad. En sus percheros es posible encontrar una chaqueta de jean que en un centro comercial puede costar alrededor de 300 mil pesos, a 160 mil. Lo mismo ocurre con jeans, camisetas y otras prendas que conservan etiqueta y estándares de calidad originales. No se trata de imitaciones ni de segundas líneas, sino de productos auténticos que llegan por canales de liquidación.

El público es variado. Hay estudiantes que revisan cada rack en busca de una prenda puntual, padres de familia que compran para varios miembros del hogar y trabajadores que prefieren invertir menos en ropa sin sacrificar marca. El voz a voz ha sido clave en su crecimiento, sobre todo en Medellín, donde tiene dos sedes físicas: una en el Terminal del Norte y otra en el pasaje La Bastilla, en el centro de la ciudad. Además, realiza envíos a otras regiones del país.

El fenómeno no responde solo al descuento. También tiene que ver con una manera distinta de comprar: entrar sin una lista cerrada, probar, comparar y decidir rápido. En tiempos de inflación y consumo más cauteloso, este tipo de tiendas han encontrado un espacio claro. Ofrecen marcas reconocidas a precios que antes parecían imposibles y han logrado algo difícil en el comercio: que la búsqueda de ahorro no signifique renunciar a la calidad.

