Cómo y dónde ver gratis Cosiaca, la exitosa serie de Teleantioquia con Amparo Grisales y John Alex Toro

Cosiaca es una serie de 12 capítulos que cuenta la historia de uno de los cuenteros más famosos de Medellín que vivió entre los siglos XIX y XX.

Durante décadas, el nombre de Cosiaca ha circulado en Antioquia como parte del relato popular, contado de voz en voz en calles, fondas y plazas. Ahora, esa historia da un nuevo salto: la exitosa serie de Teleantioquia, estrenada en 2025, podrá verse gratis y sin restricciones a través de YouTube, ampliando su alcance más allá de la televisión pública regional.

La producción, protagonizada por Amparo Grisales y John Álex Toro, se convirtió en uno de los proyectos más ambiciosos y vistos en la historia del canal. Tras su emisión en televisión, su paso por festivales y su circulación en redes sociales, Cosiaca llega a la plataforma de video más usada del mundo como parte de una estrategia para eliminar barreras de acceso y conectar con audiencias internacionales.

La serie está disponible desde el 1 de febrero en el canal oficial de Teleantioquia en YouTube, permitiendo que cualquier persona, sin importar el país en el que se encuentre, pueda ver los capítulos completos sin necesidad de suscripción paga.

Estreno digital, capítulo a capítulo

El lanzamiento digital de Cosiaca se programó como un estreno diario. Son 12 capítulos completos, sin cortes ni interrupciones, que se publicarán cada noche a las 7:30 p. m. hasta el 12 de febrero. Una vez subidos, los episodios permanecerán disponibles de forma permanente para ser vistos, repetidos y compartidos libremente.

La decisión de usar YouTube responde a una demanda concreta del público. Durante meses, televidentes, especialmente colombianos que viven en el exterior, solicitaron una opción digital abierta para acceder a la serie, que hasta ahora solo había tenido circulación limitada fuera del país.

Desde Teleantioquia se explicó que la plataforma fue elegida por su alcance global y su carácter abierto. “YouTube es hoy la red social más vista del mundo”, señaló Margarita Arango, gerente del canal, al anunciar la estrategia de distribución digital de la producción.

¿Quién fue Cosiaca?

Cosiaca narra la historia de José María García, personaje real que recorrió Medellín a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Poco se conoce de su infancia y juventud, pero sus recorridos por las calles, su ingenio y su forma de sobrevivir quedaron registrados en relatos orales que se transmitieron durante generaciones y que hoy hacen parte del imaginario cultural antioqueño.

Para llevar esta historia a la pantalla, se estructuró una alianza de financiación pública y privada. El Ministerio TIC destinó $3.000 millones, Teleantioquia aportó $500 millones, la productora Pilar Fernández $486 millones y otros patrocinadores sumaron cerca de $1.000 millones adicionales.

El guion estuvo a cargo de César Augusto Betancur, conocido como ‘Pucheros’, libretista de varias series emblemáticas de la televisión colombiana, y con su llegada a YouTube, Cosiaca consolida un nuevo capítulo en su recorrido, ahora con acceso libre y alcance global.

