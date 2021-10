Diez millones de dólares por el presunto socio de Alex Saab

La Administración del presidente Joe Biden anunció una recompensa de un valor de 10 millones de dólares por cualquier dato que dé con el paradero de Álvaro Pulido, supuesto colaborador del empresario originario de Colombia y extraditado a Estados Unidos, acusado por lavado de dinero dentro de un entramado de sobornos ligados al programa venezolano de alimentos CLAP.

El Departamento de Estado de Estados Unidos especificó que la recompensa de 10 millones de dólares por información tiene relación con las acusaciones presentadas por la cartera de Justicia contra "(Álvaro) Pulido y otros, por lavado de dinero en conexión con un plan de sobornos en el extranjero".

Este jueves 21 de octubre, un gran jurado del Distrito Sur de Florida imputó cargos contra tres colombianos –entre ellos Álvaro Pulido Vargas–, y dos venezolanos por su supuesta participación en una red de lavado de miles de millones de dólares, vinculados con el programa Comité Local de Abastecimiento y Producción (las siglas CLAP) del Gobierno de Venezuela.

Se estima que los cinco acusados y sus presuntos colaboradores recibieron alrededor de 1.600 millones de dólares del Estado venezolano y transfirieron unos 180 millones a través o hacia Estados Unidos.

Corrupt actors under dictator Maduro know the U.S. is actively investigating them. The U.S. continues to use all available tools to promote democracy in Venezuela. https://t.co/DGiGXxIIXi pic.twitter.com/IvbWvlT9hG

— US Dept of State INL (@StateINL) October 22, 2021