"Julián Román, te amo porque no tienes miedo de quedarte sin trabajo en Caracol y RCN"

El pasado sábado 23 de octubre el actor Julián Román protagonizó un escándalo mediático al llamar mafiosos a los policías que detuvieron en Chigorodó a Otoniel, el capo máximo del Clan del Golfo y por el que el gobierno de los Estados Unidos ofrecía cinco millones de dólares por su captura.

Este fue el trino que produjo la indignación de buena parte del establecimiento:

Los seguidores de Román, buena parte de ellos antiuribistas, aplaudieron la salida del actor en redes y lo respaldaron a rabiar, además de afirmar que esta salida podría traerle el veto de los dos grandes canales nacionales:

Ofrezco mil disculpas si me he pasado en la indignación esta noche. ¿La razón? Julián Román, que es un enorme actor, tiene hoy también una voz importante como líder de opinión. Una persona en la que creen más de un millón de personas no puede actuar de esta forma tan desprolija. pic.twitter.com/Ou0vvFHV7H

— Santiago Ángel (@santiagoangelp) October 25, 2021