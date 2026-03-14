- Después del petróleo, ahora Trump le mete la mano al oro venezolano

Richard Holtum con Trafigura, no solo está autorizada para comprar y revender petróleo venezolano, ahora tiene luz verde para hacer lo mismo con una tonelada de oro

La Compañía General de Minería de Venezuela C.A. (Minerven) firmó un acuerdo multimillonario para vender hasta una tonelada de barras de oro doré al comercializador de materias primas Trafigura con destino a los mercados de Estados Unidos.

Este no es el primer acuerdo relacionado con Venezuela que la empresa de los Países Bajos hace en menos de un mes: fue el ganador de la primera venta de petróleo venezolano luego de la captura de Nicolás Maduro y tiene autorización para revender parte de ese petróleo a Cuba.

Minervén tendrá que entregarle a Trafigura, según publicó Axios, entre 650 y 1.000 kilos de oro del 98 %, en barras, por un valor cercano a los USD$ 100 millones. Por su parte, la comercializadora deberá enviarlo a las refinerías estadounidenses debido al acuerdo independiente que tiene con el Gobierno de Estados Unidos. El costo de oro por kilo está alrededor de USD$ 166.000 y por su tradicional condición de “activo refugio”, en este momento tiene una notable tendencia al alza debido a la incertidumbre de la guerra.

La transacción es posible porque el gobierno de Donald Trump emitió un permiso de venta del oro venezolano a Estados Unidos (debe recordarse que pesaba una prohibición para la venta de este oro impuesta por EE. UU. como veto a las políticas de Nicolás Maduro), en una nueva flexibilización de las sanciones impuestas desde Washington contra Caracas a partir de la caída de Nicolás Maduro a comienzos de año.

En efecto, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos autorizó a compañías estadounidenses a comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren al gobierno venezolano o a la empresa estatal minera Minerven. Sin embargo, hay estrictas condiciones que siguen la trazabilidad: los contratos deben seguirse por las leyes de Estados Unidos y los pagos deben hacerse través de un fondo supervisado por el Departamento del Tesoro de ese país. Está absolutamente prohibida cualquier transacción que involucre a personas o entidades de Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China.

Tal como ocurre con los hidrocarburos, el dinero se depositará en una cuenta que mantiene el Banco Central de Venezuela en el banco estadounidense JP Morgan, desde donde es transferido a una cuenta en Qatar que funciona como un fideicomiso entre EE. UU. y el Gobierno de Venezuela. Desde allí, el dinero se distribuye a bancos venezolanos que venden dólares en el mercado cambiario, o cubren las necesidades que tenga el país, previa aprobación de Estados Unidos y del fideicomiso. Esto para impedir que los acreedores de PDVSA embarguen las en EE. UU.

En esencia, la flexibilización minera no es muy diferente a la de los hidrocarburos, que ya rige. Gracias a ella, Trafigura logró USD$ 250 millones en petróleo venezolano, y, según fuentes del Financial Times, entre 2024 y 2025 la compañía gastó USD$ 525.000 en lobby en Estados Unidos. Ahora está ganando, pues ese petróleo se entregó a un precio de USD$ 15 (por debajo del costo del barril de crudo Brent) y después se pudo ofrecer a refinerías de la Costa del Golfo de EE. UU. a un precio de entre USD$ 8 y USD$ 9 menos que el Brent.

Los grandes cambios en minería

Luego de la visita a Caracas del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha puesto el acelerador y se están dando grandes cambios. La Asamblea Nacional de Venezuela ya aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley Orgánica de Minas, una reforma que reemplaza toda la arquitectura legal del sector minero y abre la puerta a la inversión extranjera en oro, diamantes y tierras raras.

El proyecto extiende las concesiones de 20 a 30 años, permite a empresas nacionales y extranjeras explotar directamente los yacimientos y establece que las disputas se resolverán mediante arbitraje internacional, una garantía que los inversores privados reclamaban desde hace años. Los depósitos seguirán siendo propiedad del Estado, pero los nuevos cálculos tributarios buscan hacer más atractiva la ecuación comercial para el capital extranjero.

La aprobación del proyecto no tendrá problema. El Partido Socialista Unido de Venezuela controla la Asamblea Nacional, y el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, ya había anticipado semanas antes la necesidad de la reforma. El reglamento parlamentario exige dos debates en sesiones distintas antes de la aprobación definitiva; la segunda fecha aún no fue anunciada.

Después del petróleo, Trump le está metiendo la mano al oro.

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