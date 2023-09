¡Se abre el telón del icónico Festival Internacional de Jazz del Teatro Colsubsidio 2023!

Por: Gabriela Castro |

septiembre 06, 2023

Paquito D´Rivera y su quinteto, Cyrus Chesnut, Christian Scott, Édmar Castañeda, Antonio Arnedo y Juan Andrés Ospina conforman la gran nómina de artistas.

Cecile McLorin Salvant, ganadora del premio Grammy y la cantante más importante de este género en la actualidad, hará parte del grupo de participantes.

Por primera vez Paquito D´Rivera interpretará música andina colombiana junto al trío Palos y Cuerdas.

El Festival Internacional de Jazz del Teatro Colsubsidio se realizará este año entre el 17 y 30 de septiembre con la participación de grandes figuras del género a nivel internacional y nacional, como el músico cubano Paquito D´Rivera quien tendrá presentaciones en diversos formatos, incluso incursionando en la música andina colombiana junto al trío Palos y Cuerdas.

También estarán en el Teatro Colsubsidio el pianista y compositor estadounidense Cyrus Chesnut, el trompetista Chief Adjuah (Christian Scott), la cantante más importante de este género en la actualidad, Cecile McLorin Salvant, Antonio Arnedo quien celebrará sus 60 años de vida y hará un homenaje a su padre Julio Arnedo y Juan Andrés Ospina con su Big Band presentando el proyecto “Tramontana”.

“El Festival Internacional de Jazz es un evento de tradición en el país, de ahí el esmero que siempre le imprimimos a su curaduría y organización. Buscamos sorprender a los asistentes y consideramos que este año encontrarán grandes espectáculos, en formatos novedosos. No nos cabe duda de que el público nuevamente tendrá jornadas memorables”, afirmó Paulo Sánchez, gerente del Teatro Colsubsidio.

El domingo 17 de septiembre a las 4:00 p.m. abrirá el telón con el concierto de Paquito D'Rivera y Trío Palos y Cuerdas en el cual el galardonado saxofonista cubano interpretará música andina colombiana, y algunas de sus obras exclusivas junto al trío colombiano.

Cabe recordar que D´Rivera es un apasionado tanto del jazz como de la música clásica, considerado uno de los artistas de jazz latino más destacados y versátiles de su generación. Sus numerosas grabaciones incluyen más de 40 álbumes en solitario. Ha ganado 11 premios Grammy y Latin Grammy.

A su vez, Palos y Cuerdas es un proyecto que pretende universalizar la música tradicional andina a través de un formato de trío de tiple, bandola y guitarra. Fundado por tres hermanos que nacieron en Tunja (Boyacá) –Diego Hernán Saboya, Lucas Saboya y Daniel Saboya– se consolidaron como el trío instrumental con más trayectoria de Colombia. Su contacto con diversas fuentes musicales entre las que cabe contar la música clásica, el jazz y la música tradicional de Colombia los ha llevado a desarrollar un trabajo de altísimo nivel.

El miércoles 20 de septiembre a las 7:30 p.m. nuevamente participará Paquito D´Rivera con su quinteto, con el arpista Édmar Castañeda como invitado especial.

Al día siguiente el cubano D´Rivera se unirá a Juan Andrés Ospina y su proyecto Tramontana Big Band, uno de los más activos representantes de una destacada generación de músicos colombianos. Residiendo actualmente entre las ciudades de Nueva York y Bogotá, trabaja continuamente como pianista, compositor, productor y arreglista dentro de un amplio espectro de géneros y estilos.

Esa misma semana, el 22 de septiembre, será el turno del Trío Corrente, un emblemático y exquisito trío que por varios años fue el grupo fundamental de la cantante Rosa Passos, para luego emprender una carrera como trío y convertirse en referentes del jazz brasileño.

Esa misma noche, dará apertura el vanguardista grupo colombiano Melífora, que dirige el saxofonista y flautista colombo-peruano Juan Arbaiza, y que está integrado por algunos de los músicos colombianos con más trayectoria en el jazz.

Y para cerrar esa primera semana de festival la participación internacional, estará en escena el 23 de septiembre, el pianista norteamericano Cyrus Chestnut, quien junto al guitarrista Mark Whitfield integran un cuarteto fantástico, que además estará toda la semana dirigiendo la residencia (jazz camp) del programa de interpretación en jazz del Teatro Colsubsidio. Este concierto lo abrirá la flautista colombiana Ana María Oramas que estrenará su nuevo trabajo discográfico esa noche de festival.

Homenaje Julio Arnedo, 60 años Antonio Arnedo

Antonio Arnedo realizará un concierto especial el 28 de septiembre para celebrar sus 60 años de vida homenajeando a su padre Julio Arnedo quien fue una leyenda del jazz y la música tropical en Colombia. Llegarán a este simbólico concierto invitados tan importantes como el bombardinista Ramón Benítez, el pianista norteamericano Sam Farley y el compositor, arreglista y marimbero Hugo Candelario González.

El 29 de septiembre se presentará la destacada cantante y compositora Cecile McLorin Salvant, quien es conocida por su voz versátil, su habilidad para interpretar una amplia gama de estilos dentro del jazz y su profundo conocimiento de la historia de la música.

Su estilo musical abarca desde el jazz tradicional hasta interpretaciones más modernas y experimentales, y a menudo incorpora elementos de blues y teatro musical en su trabajo.

Ha recibido el Premio Grammy al Mejor Álbum Vocal de Jazz por tres álbumes consecutivos, "The Window", "Dreams and Daggers" y "For One To Love", y fue nominada al premio en 2014 por su álbum "WomanChild."

La clausura del festival mantendrá el altísimo nivel de las demás jornadas, y se llevará a cabo en la primera parte con el quinteto del saxofonista Ricardo Narváez de Colombia, y el cierre con una verdadera estrella del jazz actual, el trompetista Christian Scott, quien ahora se presenta con su nuevo nombre, Chief Adjuah y su quinteto, la valoración que ha hecho la crítica especializada de Adjuah, lo refiere como el más importante artista de la vanguardia jazzística y el renovador del sonido de la trompeta en el jazz.

Big Band Teatro Colsubsidio/EMMAT

La Big Band del Teatro Colsubsidio es el resultado materializado del programa de Interpretación en Jazz del Teatro Colsubsidio y EMMAT busca que niños, jóvenes y adultos tengan acceso a formación artística de alto nivel. Como programa académico, propone una ruta de formación con asignaturas prácticas y teóricas, y un modelo de operación híbrido con clases presenciales y virtuales.

El programa se desarrolla en 5 horas a la semana para un total de 80 horas el semestre, en el que se trabajan los contenidos en las asignaturas de ensamble e improvisación, lenguaje jazz e instrumento principal. La presentación de la Big Band Teatro Colsubsidio está programada para el domingo 24 de septiembre a las 4:00 p.m.