- Desde China arranco su viaje desde Buenaventura el primer barco cargado de gas

El presidente de la Regasificadora del Pacífico acompaño la salida de Oscar Isaza en el astillero en Shenzhen en el pacifico de la China

El Pargo Rojo, buque que apoyará la operación de la Regasificadora del Pacífico, zarpó el pasado 31 de julio desde un astillero en Shenzhen (China), con destino al puerto de Buenaventura. La embarcación, de propiedad de la Regasificadora del Pacífico, será operada por la naviera belga Exmar y tiene capacidad para almacenar hasta 145.000 metros cúbicos de gas natural licuado (GNL), un paso determinante para que Colombia fortalezca su capacidad de importar y procesar este combustible.

Antes de iniciar su travesía, el Pargo Rojo fue despedido con el tradicional Baile del León, una ceremonia china que simboliza la expulsión de los malos espíritus y la atracción de la buena fortuna, la prosperidad y el éxito para el nuevo proyecto.

Se espera que el buque llegue a Buenaventura dos meses después de su partida de China, entre mediados y finales de septiembre de 2026. Según la planificación del proyecto, transporta cerca de 72 isocontenedores de GNL, que servirán como insumo inicial para la operación de la Regasificadora del Pacífico.

Una vez en el puerto, el gas será descargado en camiones de las compañías Entrekarga y Summo Logistics, que lo transportarán por carretera hasta la planta de regasificación ubicada en Buga (Valle del Cauca). Desde allí, el combustible será incorporado a la red nacional de transporte de gas. El volumen de esta primera operación permitiría abastecer entre 15.000 y 25.000 hogares durante una semana.

Mientras tanto, la construcción de la Regasificadora del Pacífico supera el 80 % de avance y mantiene la meta de iniciar operaciones comerciales a finales de 2026. La inversión del proyecto se estima entre US$150 millones y US$172 millones. Una vez entre en funcionamiento, tendrá una capacidad de entrega cercana a 60 GBTUD, equivalente a alrededor del 6 % de la demanda nacional de gas. La mayor parte de los equipos industriales instalados en la planta proviene de China.

La Regasificadora del Pacífico S.A.S. está a cargo de Puertos, Inversiones y Obras S.A.S. (Pío S.A.S.), empresa liderada por el empresario vallecaucano Óscar Isaza Benjumea. La iniciativa fue adjudicada, en marzo de 2025, mediante un contrato de desarrollo con el Grupo Ecopetrol. El proyecto ha cumplido los cronogramas previstos y refleja la experiencia adquirida por Isaza en el desarrollo de Puerto Antioquia, en el golfo de Urabá.

Para Ecopetrol, esta infraestructura es estratégica porque fortalecerá el abastecimiento de gas en el suroccidente colombiano, una región históricamente afectada por interrupciones en el suministro energético. Su importancia radica en que el suroccidente colombiano ha dependido de una red de suministro vulnerable y de una única terminal de regasificación ubicada en Cartagena. La Regasificadora del Pacífico permitirá contar con una segunda puerta de entrada para el gas importado, con una capacidad inicial de 60 millones de pies cúbicos diarios y posibilidad de ampliarse hasta 180 millones.

Además, permitirá reducir el riesgo de desabastecimiento mientras entran en producción proyectos costa afuera en el Caribe, como Sirius 2, previsto para 2029 y que podría triplicar las reservas nacionales de gas, con capacidad para atender cerca del 40 % de la demanda del país.

Dentro del proyecto, Exmar será responsable de arrendar, suministrar y operar una unidad flotante de almacenamiento (FSU) para gas natural licuado en la bahía de Buenaventura. La naviera belga hace parte del grupo de inversión Saverex NV, controlado por la familia Saverys, especializada en transporte marítimo y soluciones para la industria del gas.

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