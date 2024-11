Delitos sexuales contra menores: pandemia regional

Por: hugo machin fajardo |

noviembre 28, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Un reciente «alerta por crímenes sexuales contra menores» destacado por medios periodísticos colombianos coloca una vez más en la agenda de ese país la preocupación, aunque no la solución, a esta pandemia que azota no solo al país cafetero. Cada día se abren en promedio 78 procesos puede leerse en la infografía que ocupa la portada del principal periódico del país, El Tiempo. Hay 22.640 procesos abiertos entre 2023 y 2024. El informe publicado revela que hay 9.600 niñas víctimas de delitos sexuales. En otro plano, el miércoles 13/11 se conoció que la Justicia Especial para la Paz (JEP) creada luego del acuerdo de paz entre la ex guerrilla FARC y la administración Santos (2016), imputó a 6 integrantes de la dirección de esa organización por el reclutamiento forzado y otros crímenes de guerra, como homicidio, tortura y violencia sexual, de 18.677 menores de 15 años entre 1971 y 2016.

A su vez, el gobierno actual del presidente Gustavo Petro nombró el 12/11 «gestores de paz», a varios ex jefes del paramilitarismo, entre los cuales hay responsables de violaciones a menores, resolución que genera rechazo en sectores de la ciudadanía.

Sin embargo, Colombia no está mal puntuada en un Informe regional de Out of the Shadows (Fuera de las sombras), elaborado por la unidad de análisis de The Economist para la fundación Ignite Philanthropy y coordinado por Child Rights International Network (CRIN), donde se analizaron las políticas públicas en esta materia de 60 países.

Brasil aparece en el puesto 11, pero del dicho —políticas y públicas y legislaciones — al hecho… vaya si hay un gran trecho. Lo demuestra un repaso regional sobre delitos sexuales cometidos contra menores y violación de sus derechos humanos.

MÉXICO. Los Registros de lesiones de la Secretaría de Salud, demuestran que en los hospitales del país se atendió por violencia sexual a 9,802 personas de entre 1 y 17 años durante 2023. Los padres y padrastros figuran entre los principales agresores sexuales de niñas y mujeres adolescentes; 13.4% de las víctimas de violencia sexual de entre 1 y 17 años en el mismo periodo tuvieron como agresor a su padre o padrastro.

GUATEMALA. En Guatemala, cada día se registran 19 casos de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes y 37 casos de maltrato infantil. La mayoría no recibe ayuda de un profesional para apoyarles en su recuperación psicológica. En 2019, se creó la Política Pública contra la Violencia Sexual en Guatemala que contiene varios puntos que debían concretarse en una primera etapa de cinco años (de 2020 a 2024). La mayoría de los objetivos no se han cumplido.

HONDURAS enfrenta una situación alarmante en relación al maltrato infantil, especialmente en lo que respecta al abuso sexual. Según cifras oficiales, entre el 2016 y el 2020, el promedio de denuncia era de 4.6 niños y niñas diariamente, es decir, 1 niño o niña cada 6 horas denunció haber sido víctima de violencia sexual. La institución World Vision Honduras comprometida con la protección y cuidado de los niños, niñas desde su llegada al país en 1974, informa que los cinco delitos con mayor registro de denuncia son: Violación especial: 2,834 casos. Actos de lujuria: 2,372 casos. Violación: 1,403 casos. Estupro: 836 casos. Rapto: 434 casos.

EL SALVADOR. Las agresiones sexuales a niñas y adolescentes alcanzan niveles «epidémicos» en El Salvador, informó la agencia EFE en 2024, con base a un documento de efeminista. En 2023, El Salvador ha registrado una tasa de 526 agresiones sexuales por cada 100.000 niñas y adolescentes, niveles considerados como «pandemia», de acuerdo con un informe elaborado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH). «La tasa de 526 niñas víctimas de violencia sexual deja en evidencia que este tipo de hechos no solo tiene índices equiparables a los de una pandemia en contra de las mujeres, sino que demuestra que para el Estado salvadoreño y sus instituciones, la violencia sexual no guarda relación alguna con temas de seguridad pública», señala el documento.

El total de víctimas de violencia sexual registradas por el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) es de 4.867 casos.

NICARAGUA. En el país de los volcanes la violencia sexual, en la mayoría de los casos, es ejercida por personas del sexo masculino, de 18 a 38 años de edad, miembro de la familia y se realiza la acción de forma crónica y repetitiva. El Instituto de Medicina Legal (IML) presentó dos estudios denominados «Violencia sexual en niñas, niños y adolescentes con enfoque médico legal, sede Managua 2018-2021» y «El castigo físico y trato humillante como método de crianza, Nicaragua, 2020».

Los resultados del primer estudio reflejan que la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes continúa siendo una causa frecuente de peritaciones médico legales y las niñas y adolescentes mujeres son las principales víctimas de violencia sexual, siendo 9 de cada 10 personas.

Los hechos de violencia que las victimas relataron incluyen tocamientos, rozamiento de genitales, exhibicionismo y pornografía en su mayoría. Este estudio se realizó a través de una encuesta, de donde 3,407 usuarios y usuarias que acuden mensualmente al IML, se tomó una muestra estadísticamente representativa de 357 personas.

COSTA RICA Los abusos a menores están entre los cinco primeros delitos en Costa Rica. Pero los casi 8.000 casos por año que llegan al Poder Judicial solo son la punta del iceberg. Frente a ello, los recursos que dedica el Estado a esta plaga disminuyen, según datos de 2024.

El servicio de información del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en 2023 obtuvo 3.494 informes de diversos abusos de tipo sexual contra menores de edad, un promedio de casi 10 denuncias por día, entre una población de 1,2 millones de costarricenses. La cifra reportada es similar a la de cada año en el último quinquenio, salvo en 2019 y 2020, cuando el registro superó los 4.200 casos, informa Álvaro Murillo (Semanario Universidad) / Otras Miradas.

Las cifras desbordan la capacidad institucional, pero todos los especialistas concuerdan en que son un subregistro. En el Poder Judicial, las denuncias contra adultos llegaron a casi 8.000, en 2022, por delitos diversos de abusos sexuales contra niñas, niños o adolescentes, difusión de pornografía y corrupción de menores.

Hay zonas costeras donde la explotación de adolescentes con fines sexuales es habitual, un delito que se denuncia poco porque suele ocurrir con el permiso o la participación de padres o encargados, explica un policía de Jacó, un pueblo del Pacífico central, donde son conocidos algunos hoteles o bares para esos contactos.

PANAMÁ «Avalancha de casos de abusos sexuales contra menores en Panamá», informa Ana de León en despacho de agencia EFE de junio 2021. Las denuncias por delitos sexuales contra menores en Panamá han registrado este año un aumento «significativo y «lamentable», empujado por los efectos colaterales de la pandemia y el escándalo por los casos de violaciones en albergues de infantes y adolescentes.

Una subcomisión parlamentaria presentó un informe sobre abusos sexuales y maltrato físico y psicológico a decenas de menores en al menos 14 albergues desde 2015.

La Defensoría del Pueblo en 2019 había registrado que de 6.883 denuncias de delitos sexuales, el 43% corresponda a violaciones y el 35% a acceso sexual de adultos con niños/adolescentes de 14 a 17años en su mayoría mujeres

VENEZUELA En Venezuela se registraron 278 casos de violaciones sexuales contra menores de edad desde el primero de marzo hasta final de julio de 2024, según la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna). Este total, explica la organización no gubernamental en informe de octubre 2024, arroja un promedio de un niño o adolescente —en el 81% de las veces del sexo femenino— siendo víctima de abuso sexual cada 13 horas en el país. «Se trata de una cifra parcial, aproximada, limitada a los casos que han podido ser conocidos por las autoridades», remarcó la ONG, en cuyos registros se indica que nueve víctimas tenían menos de seis años y otras 53 no han llegado a la adolescencia. La red señaló que en la mayoría de los casos se trata de «situaciones de violencia que ocurren en entornos familiares o con personas cercanas a las familias», en las que «los agresores amenazan a sus víctimas y les hacen temer por las consecuencias de contar lo que ocurre».

Capítulo aparte merece el secuestro y violación sexual a cargo de la policía política del régimen sufrido por decenas de menores luego de las elecciones fraudulentas del 28J, denunciados por opositores y organizaciones de DDHH.

ECUADOR Ecuador tiene lentos avances para acabar con la violencia sexual en las escuelas. Debe acelerar las medidas para prevenir los abusos y acabar con la impunidad. A pesar del compromiso de las instituciones gubernamentales, la violencia sexual sigue siendo endémica en las instituciones educativas de Ecuador y muchas víctimas no encuentran justicia.

En la última década, se han denunciado 6.438 casos de violencia sexual por parte de docentes, autoridades escolares, otro personal escolar, conserjes y otros estudiantes, afectando a 7.303 niñas, niños, y adolescentes, se informó en julio 2024.

«En un contexto de creciente inseguridad, cientos de niñas, niños, y adolescentes en Ecuador siguen enfrentando violencia sexual en las escuelas», afirma Katherine La Puente, coordinadora de la división de derechos del niño de Human Rights Watch. «Las medidas de respuesta y prevención del gobierno ecuatoriano no están a la altura de la urgencia y magnitud del problema, y es imperativo que cumplan su compromiso de tolerancia cero contra la violencia sexual en las escuelas».

PERÚ En lo que va de 2023, los servicios especializados del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) han registrado y atendido más de 16,000 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, y más de 6,000 niñas y adolescentes que han sufrido violación, sostiene un informe oficial.

BOLIVIA El reciente rechazo legislativo a la ley contra abuso sexual de menores desató protestas en el país. El proyecto contemplaba hacer imprescriptibles los delitos de abuso sexual contra menores y crear una comisión de la verdad. El Parlamento rechazó el proyecto con 54 votos en contra, del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana y Creemos, ante 44 a favor y 3 en blanco.

No obstante, en el país se crearon comisiones para investigar exclusivamente los casos de denuncias de abuso sexual sobre menores. Se trata de cuatro investigaciones simultáneas: la de los delitos cometidos por jesuitas, la de los obispos, la de la Cámara de los Diputados y la aprobada por la Cámara Alta.

El Comité de los Derecho del Niño expresó en febrero 2023 gran preocupación por la elevada y creciente incidencia de violencia contra las niñas en Bolivia, que a menudo se manifiesta en forma de infanticidios y violencia sexual, e instó a las autoridades del país a tomar medidas urgentes para garantizar los derechos de ese colectivo.

CHILE Durante 2023, se registraron 40.361 denuncias por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a datos de la fundación Amparo y Justicia. En relación con 2022, las denuncias por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes disminuyeron en un 3,9%. Desde 2006, existe un aumento de 3,21 veces en el periodo analizado, siendo el año 2022 el que alcanzó el máximo histórico (41.999 denuncias).

Hasta 2021, una de cada diez denuncias ingresadas de un delito sexual contra niños, niñas y adolescentes, deriva en una acusación. Más de 2 mil niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de explotación sexual en Chile entre los años 2022 y 2023 según la Defensoría del Niñez.

Un documento elaborado por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, a partir de un análisis de datos del Ministerio Público y diversos servicios públicos, expuso un grave panorama sobre este tipo de violencia hacia la niñez y adolescencia, así como de los factores detrás de éste. De esas más de dos mil víctimas, un 86% son niñas y adolescentes mujeres y el 64% tiene entre 14 a 17 años.

PARAGUAY Hasta abril de 2024, el Ministerio Público atendió a 8 víctimas por día de Abuso Sexual en Niños, el 75% son niñas y el 55% son menores de 13 años. El 85% de los hechos son cometidos por un familiar o conocido de la víctima. De acuerdo con los registros de la Plataforma de Datos Abiertos del Ministerio Público, hasta abril de 2024, fueron atendidas 6.266 víctimas de varios hechos punibles que afectan a Niños, niñas y adolescentes.

La crisis es monumental. Solo en 2019, el Ministerio Público recibió, en promedio,12 denuncias de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes cada día.

Expertas estiman que por cada dos casos que conocen, pueden existir al menos otros 10. La mayoría tiene lugar en el entorno familiar y, en algunos casos, el abuso resulta en embarazo. De hecho, en Paraguay, una media de dos niñas de entre 10 y 14 años dan a luz cada día. Al menos 1.000 niñas de 14 años o menos, dieron a luz en Paraguay entre 2019 y 2020. Además, en 2019 dieron a luz más de 12.000 adolescentes de entre 15 y 19 años. Muchos de esos embarazos también pueden haber sido consecuencia de violencia sexual.

ARGENTINA Según datos de diciembre 2023, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se registraron 14.424 niños, niñas y adolescente víctimas de violencia sexual entre 2017 y 2022.

«Hay trabajos que indican que lo sufren una de cada tres niñas y uno cada seis varones, si imaginamos un aula de una escuela con treinta chicos, la cantidad que puede estar siendo víctima es altísima», subraya Silvia Ongini, psiquiatra Infanto-juvenil del Departamento de Pediatría del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, quien recordó que la gran mayoría de los casos de abuso se apoyan en vínculos de confianza con adultos que ejercían de cuidadores.

BRASIL Pese a contar con políticas públicas contra esta violencia sexual, las organizaciones que trabajan en el área infantil denuncian que no se ponen en práctica. Cada hora, violan a cuatro niñas. Más de 5.300 menores de 13 años de Brasil denunciaron abusos sexuales en 2019. Es un subregistro porque solo contempla lo que es denunciado en la policía.

El número de violaciones sexuales en Brasil registró una marca histórica en 2022, con cerca de 75.000 víctimas, una a cada siete minutos, la mayoría menores de edad o vulnerables, según un estudio divulgado este jueves por el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP). Un 75,8 % correspondió a vulnerables, es decir, aquellas que no pudieron dar su consentimiento, ya fuera por su edad (menores de 14 años), discapacidad, enfermedad o por cualquier otra razón.

Menores de edad y adolescentes continúan siendo las principales víctimas de violencia sexual en el país. «El 10,4 % de las víctimas de violación fueron bebés y niños de 0 a 4 años; el 17,7 % de las víctimas tenía entre 5 y 9 años y el 33,2 % entre 10 y 13 años», señala el estudio. Los casos aumentaron un 8,2 % frente a los de 2021 y corresponden sólo a los que fueron denunciados ante las autoridades policiales.

El 13º Anuario Brasileño de Seguridad Pública, publicado en 2019, registró un récord de violencia sexual en el país. Fueron 66 mil víctimas de violación en Brasil en 2018, el más alto número desde que se inició el estudio, en 2007. La mayoría de las víctimas (53,8%) eran niñas de hasta 13 años.

URUGUAY Durante el período 2018-2021 «fueron denunciadas un total de 8.300 situaciones de abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes que involucraron a 9.653 víctimas y 9.450 personas indagadas por cometer estos actos», surge de un informe oficial con fecha 2024. Es preciso puntualizar que lo que este dato muestra es la propensión de la ciudadanía a comunicar estos sucesos a las autoridades, mas no qué tanto sucede el abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes.

Dos de cada tres casos fueron abusos intrafamiliares (67%), perpetrados por personas no sólo del entorno familiar cercano de las víctimas, sino también pertenecientes a su familia política (parejas de abuelas, madres, tías, etc.). El abuso extrafamiliar perpetrado por una persona conocida por las víctimas, el cual estuvo presente en la cuarta parte de los casos (24%). En tanto, el cometido por personas desconocidas fue muy poco frecuente (8,1%) y el de naturaleza mixta aún más escaso (1,5%).

Lugares del hecho más frecuentes, por tipo de abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes en 57,1% de los casos denunciados es el domicilio compartido. Y un 28,3% el domicilio del indagado.

Del total de víctimas involucradas, la mitad se encontraba transcurriendo sus años de infancia (51%), la cuarta parte eran adolescentes (26%) y otro cuarto atravesaba la primera infancia (23%). En cuanto al sexo de las víctimas, ocho de cada diez fueron mujeres (78%) y dos de cada diez, varones (22%).

Respecto a la explotación sexual hacia niñas, niños y adolescentes, un informe de FLACSO Uruguay-Unicef, de diciembre 2023.sostiene que existen «importantes vacíos que no contribuyen al conocimiento de la temática, así como tampoco a contar con la dimensión del problema» aunque se reportan 494 nuevas situaciones en 2022.