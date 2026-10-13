- Tras la medida de casa por cárcel a Miguel Quintero sus abogados renuncian a seguirlo representando

Santiago Trespalacios y Astrid Carvajal dieron un paso al costado en el proceso que se le sigue al hermano del exalcalde Daniel Quintero por presunta corrupción

Santiago Trespalacios renunció a la defensa de Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien enfrenta un proceso penal por presuntas irregularidades en contratos públicos. El abogado representaba al investigado en una causa relacionada con seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por una cuantía superior a los $ 17.600 millones.

Según la tesis de la Fiscalía y las pruebas presentadas (como chats y declaraciones de testigos), Miguel Quintero habría influido indebidamente para direccionarle contratos "a dedo" a contratistas afines a cambio del cobro de coimas o comisiones ilícitas.

A comienzos de octubre de 2026, el Juzgado 27 Penal de Medellín, con función de control de garantías, impuso a Quintero una medida de aseguramiento de detención domiciliaria. El juez argumentó que la libertad plena del imputado podría entorpecer el desarrollo del proceso o interferir con la práctica de pruebas y testimonios, y determinó que la prisión domiciliaria era la medida necesaria para salvaguardar la investigación y garantizar que el procesado permanezca vinculado a las diligencias judiciales.

Esta decisión implica que el acusado debe permanecer en su residencia mientras avanza el proceso, pero no equivale a una condena. Miguel Quintero por su parte, ha mantenido su no aceptación de cargos, declarándose inocente, cuestionando a los testigos y prueba, y argumentando persecución política orientada a afectar la imagen y el proyecto político de su hermano.

Con la salida de Trespalacios, Quintero tendrá que designar un nuevo abogado para asumir su defensa mientras el proceso judicial continúa y se determina la responsabilidad de los investigados. No solo se fue Trespalacios de la defensa de Quintero también se fue Astrid Carvajal, quien es abogada penalista con maestría en Derecho Penal.

Quien es Trespalacios

Foto: @soydefensor

Trespalacios es abogado penalista y egresado de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Ha representado a figuras públicas y artistas como el cantante Blessd quien enfrenta una acusación por presunto constreñimiento ilegal. De acuerdo con los señalamientos, el cantante habría amenazado y retenido a Andrés Felipe Sánchez, imitador de Ozuna, y a Yeferson Sánchez Torres, imitador de Blessd. La acusación sostiene que el propósito habría sido impedir el uso de la imagen del artista.

Otro de sus clientes es Andrés Calle, exrepresentante a la Cámara por Córdoba y expresidente de esa corporación durante el periodo comprendido entre el 20 de julio de 2023 y el 20 de julio de 2024. Calle permanece investigado por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Las acusaciones en su contra incluyen, presuntamente, cohecho impropio y peculado por apropiación en favor propio o de terceros. El miércoles 9 de septiembre de 2026, Calle fue trasladado a la cárcel La Picota, en Bogotá. No obstante, el pasado 9 de octubre la Corte Suprema de Justicia le concedió a Calle la libertad provisional.

También ejerce la defensa de los comediantes Camilo Sánchez y Camilo Pardo, del programa F*cks News, en procesos relacionados con demandas de Alejandra Azcárate.

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