Deepal S05, la nueva camioneta eléctrica que llegó con un gran precio para conquistar Colombia

Deepal, marca representada en Colombia por el Grupo Vardí, sigue sorprendiendo al país. Es por eso que, recientemente presentaron un vehículo realmente innovador y que quiere revolucionar el mercado. Se trata de la Deepal S05, una nueva camioneta eléctrica que tiene argumentos para ser una de las opciones más atractivas del país, por lo menos en este segmento. Le contamos más de este vehículo que llegó para quedarse, además su precio también lo hace llamativo.

El increíble diseño de la Deepal S05

La estética del S05 tiene un aire casi galáctico: manijas ocultas, puertas sin marco, techo panorámico estelar de casi dos metros cuadrados y un sistema de iluminación inspirado en alas, plumas y estrellas. Cada detalle habla de un lenguaje nuevo en el diseño automotriz.

Pero no se trata solo de apariencia. Su interior, revestido en cuero ultraliviano, cuenta con una pantalla Ultra HD de 15,4 pulgadas que concentra el control total del vehículo. Allí, el tablero deja de ser un simple cuadro de indicadores para convertirse en un centro de entretenimiento y personalización. Y por si fuera poco, el sonido envolvente con 14 altavoces convierte cada trayecto en un concierto privado.

En el corazón del S05 habita la verdadera revolución: dos versiones que ofrecen alternativas según la necesidad del usuario. La versión MAX, con un sistema de rango extendido enchufable (REEV), combina un motor eléctrico de 214 hp y 320 Nm con una autonomía total de hasta 1.100 km. Por su parte, la versión E-MAX, completamente eléctrica (EV), alcanza más de 450 km de autonomía con un motor de 234 hp, suficiente para desafiar las distancias de una gran ciudad o un viaje por carretera.

Ambas versiones utilizan baterías de la reconocida marca CATL, que con recargas rápidas permiten estar listo en 30 o 60 minutos, reduciendo al mínimo el tiempo de espera.

Seguridad, respaldo y la promesa de un futuro con esta nueva camioneta eléctrica

En términos de seguridad, el Deepal S05 se presenta como un guardián inteligente: visión 540° con cámaras y radares, freno autónomo de emergencia, detector de fatiga, asistente de cambio de carril y más de 30 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS). Todo, diseñado para que el conductor se sienta acompañado, vigilado y respaldado por la tecnología en cada kilómetro.

Pero traer un modelo tan innovador no tendría sentido sin soporte en el país. Por eso, el lanzamiento viene acompañado del respaldo del Grupo Vardí, que con más de seis décadas en el sector automotor, ofrece una red de talleres y puntos de servicio en las principales ciudades de Colombia. Su promesa es clara: no solo vender un carro, sino garantizar la tranquilidad de los nuevos usuarios de movilidad eléctrica.

Al final, el Deepal S05 no es simplemente otro SUV que llega al mercado. Es un vehículo que encarna el sueño de transformar la forma en que nos movemos. Un carro que mezcla lujo, tecnología y sostenibilidad en un solo paquete, y que busca enamorar a los colombianos con la idea de que el futuro ya no está tan lejos: está aquí, sobre ruedas.

