De trabajar en plazas de mercado a cantar en toda Colombia: así cambió la vida de Heredero tras su éxito 'Coqueta'

Hasta hace poco más de un año, pocas personas fuera de Santander sabían quién era Féizar Orjuela Aponte. En Bucaramanga lo conocían como conductor de bus, vendedor, ornamentador o cotero. En su vereda Pajarito, en Macaravita, simplemente como “Heredero”, el apodo que lo acompañó desde niño y que terminaría convirtiéndose en su nombre artístico.

Pero en septiembre de 2024, la publicación de Coqueta cambió por completo el rumbo de su vida. Hoy, con millones de reproducciones acumuladas y una agenda llena de presentaciones, Heredero es el rostro más visible de la carranga moderna.

El 'boom' de Coqueta en Colombia

El punto de quiebre fue evidente. Coqueta, una canción inspirada en su esposa Alba, pasó en cuestión de semanas de sonar en fiestas familiares a convertirse en un fenómeno nacional. Primero se viralizó en plataformas digitales, luego saltó a la radio, y finalmente llamó la atención de artistas del género popular como Jessi Uribe, quien grabó un remix que multiplicó el alcance de la canción. Entre la versión original y la colaboración, la obra supera los 229 millones de visualizaciones en YouTube y millones de streams en Spotify, cifras inéditas para un artista carranguero.

Ese impulso transformó por completo la vida del músico, que había pasado casi tres décadas alternando oficios pesados con la composición. Durante años manejó buses en Bucaramanga con jornadas de más de 16 horas diarias; anotaba letras en un cuaderno durante los semáforos y regresaba a casa pasada la noche. Antes de eso vendió empanadas, distribuyó discos originales, trabajó como cotero y también como ornamentador. Todo esto mientras enfrentaba el desarraigo del desplazamiento forzado que vivió su familia en 1999, cuando grupos armados los obligaron a dejar su vereda.

En esas condiciones, la música parecía un anhelo remoto. Incluso estuvo a punto de renunciar: una noche, agobiado por las deudas y por no ver resultados, sintió que su salud mental estaba al borde del colapso. Su esposa y sus hijos lo contuvieron. “El presente no es mi realidad futura”, recuerda haber repetido para convencerse de no abandonar.

Tras el éxito de Coqueta, la situación dio un giro radical. Heredero empezó a ser invitado a eventos masivos, a aparecer en programas de televisión y a llenar plazas. Aunque no ha revelado públicamente sus tarifas exactas, medios del sector han reportado que los artistas que alcanzan cifras similares de visualizaciones pueden cobrar entre 25 y 40 millones de pesos por presentación; una referencia que permite dimensionar su nueva realidad económica, muy distinta a la del hombre que trabajaba a destajo para pagar electrodomésticos a crédito.

Además de posicionarlo, Coqueta le abrió la puerta a colaboraciones que hace unos años parecían imposibles. Heredero ha compartido escenario o proyectos con Jessi Uribe, Arelys Henao y Guayacán, tres nombres que lideran distintos matices de la música popular y tropical. Su alcance internacional también creció: hoy sus canciones figuran entre las más escuchadas en ciudades como Bogotá, Lima, Caracas, Santiago de Chile y Santa Cruz de la Sierra.

El hito más visible ocurrió el 21 de noviembre, cuando Heredero llenó por primera vez el Movistar Arena de Bogotá, convocando a más de 7.000 personas. Fue la primera ocasión en la que un artista de música campesina llevó su propuesta a un escenario de ese tamaño. Allí, en la noche de su .Co Tour, interpretó sus éxitos: Pero te quiero, Los encargos de mi mamá, La Ley, Sabor a derrota y por supuesto Coqueta, presentada por él mismo como “un himno popular colombiano”.

Superado ese logro, su proyecto tomó un nuevo rumbo. Heredero anunció que trabaja en un álbum previsto para 2026 que incluirá versiones renovadas de sus temas más conocidos y nuevas canciones pensadas para llevar la carranga a circuitos internacionales. La apuesta también se alinea con su objetivo declarado: darle estatus a un género que, según él, “merece escenarios donde la gente pague una boleta por verlo”.

Hoy vive en Bucaramanga, compone a diario y dedica más tiempo a su familia. Mantiene el discurso de siempre: fe, insistencia y persistencia. Lo que cambió es todo lo demás. Coqueta no solo lo sacó del anonimato; lo llevó a saltar del transporte público a los grandes escenarios y convirtió a un campesino santandereano en una de las figuras más visibles de la música colombiana reciente.

