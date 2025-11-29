- La extraña pareja que vuelve a juntarse: moda y comida rápida vuelven a cruzarse en una apuesta arriesgada

KOAG y Burger King regresan con una colección que mira al colombiano común, no al de pasarela, y así como lo lograron

En tiempos donde la moda suele verse como una vitrina de perfección, dos marcas decidieron caminar por otro lado. Burger King y KOAJ, que ya habían sorprendido con una primera colaboración, volvieron a unirse y lanzaron una segunda colección inspirada en lo más simple y difícil de lograr: la autenticidad. Una propuesta pensada para quienes viven sin filtros, sin poses y sin miedo a mostrarse como son.

La campaña se llama “Lo Hicimos Real”, un nombre que nació del mismo ADN de Burger King: hamburguesas hechas al fuego real, sin artificios. La pregunta era obvia: si el sabor puede ser auténtico, ¿por qué la ropa no? Así surgió una línea de camisetas, hoodies, sacos y medias con mensajes directos, colores vibrantes y diseños hechos para usarse, no para posar.

“Con esta colección queremos exaltar a los colombianos amantes de las hamburguesas, a través de la expresión única de la moda”, explicó Sandra Dionissio, directora de Marketing de Burger King Colombia, quien destacó que KOAJ entendió a la perfección cómo convertir ese espíritu espontáneo en prendas con actitud real

El éxito de una nueva alianza de Burger King junto a Koaj

El lanzamiento oficial también rompió esquemas. En el Burger King de Pepe Sierra, la pasarela no fue pasarela: fue movimiento. Música en vivo, gente caminando entre mesas, modelos que no se quedaban quietos porque la colección había sido creada justo para eso: para vivirla. Personalidades de distintas escenas se mezclaron entre el público mientras la ropa pasaba, no en tarima, sino entre la gente. Una muestra clara de que “lo real” no necesita protocolo para brillar.

Además de prendas, también contarán con algunas opciones especiales en el menú de Burger King.

La colección además llegó con beneficios cruzados entre las dos marcas: por compras superiores a $50.000 en Burger King, los clientes pueden llevar prendas de la colección —como las medias oficiales— por $6.900; y quienes compren en KOAJ recibirán un 30% de descuento en menú regular presentando su factura en cualquier restaurante Burger King, válido hasta el 15 de febrero de 2026.

Para completar el concepto, la activación Real Manikings puso a personas reales en vitrinas de KOAJ, reemplazando a los maniquíes tradicionales. Una apuesta que detuvo a transeúntes, generó curiosidad, fotos y premios, confirmando que lo auténtico —cuando se ve y se siente— siempre llama la atención.

La colección ya está disponible en todas las tiendas KOAJ y restaurantes Burger King. Y sí: es tan real como una hamburguesa recién hecha.

