La dura enfermedad que llevó a Andrea Serna a los quirófanos antes de ser mamá

Un fuerte dolor en el cuello, años de seguimiento médico y dos biopsias marcaron a la presentadora tras un diagnóstico de cáncer de tiroides

Andrea Serna, presentadora colombiana

Una mañana en qué fecha…terminó convirtiéndose en el inicio de una historia que Andrea Serna jamás imaginó vivir. La presentadora despertó con un fuerte dolor en el cuello y una limitación que le impedía mover la cabeza con normalidad. Aquella molestia, que parecía estar relacionada con un problema muscular o de columna, terminó revelando una condición mucho más compleja, según contó en un video que publicó en redes sociales.

“Yo sufría mucho en esa época de dolores en el cuello. Un día me levanté bloqueada, mirando para el piso”, relató Serna.

La conductora de programas como El Desafío y Factor X decidió acudir de urgencia a un centro médico. Allí le practicaron una resonancia para determinar el origen de los síntomas. Aunque el examen buscaba explicar el dolor cervical, los resultados mostraron un hallazgo inesperado: la presencia de varios nódulos en la glándula tiroides.

Desde ese momento comenzó un proceso de vigilancia médica que se extendió durante varios años. Serna fue remitida a un especialista en cabeza y cuello, quien ordenó controles periódicos mediante ecografías para observar la evolución de los nódulos detectados.

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Andrea Serna y el cáncer de tiroides que fue confirmado tras dos biopsias

La situación tomó un giro definitivo después del nacimiento de su hija Emilia. Durante uno de los chequeos de rutina, los especialistas identificaron cambios que requerían estudios más profundos. La primera biopsia arrojó un resultado que hablaba de “sospecha de neoplasia papilar”, pero no permitió confirmar el diagnóstico.

Tiempo después, una segunda muestra despejó las dudas. La biopsia confirmó la presencia de cáncer de tiroides, una noticia que llegó luego de años de controles y seguimiento médico.

Recordó que el acompañamiento constante de su médico fue determinante para afrontar el diagnóstico, pues durante el proceso ya le había explicado los posibles escenarios y las alternativas de tratamiento disponibles.

Tras la confirmación de la enfermedad, los especialistas determinaron que el procedimiento más adecuado era una intervención quirúrgica. Andrea Serna fue sometida a una cirugía en la que le retiraron el 100 % de la glándula tiroides. Según explicó, el cáncer no había comprometido otras zonas de su cuerpo, por lo que la operación fue suficiente y no requirió tratamientos adicionales.

Desde entonces mantiene controles médicos periódicos, exámenes de sangre y ecografías de seguimiento. Además, debe consumir medicamentos que reemplazan las funciones hormonales que cumplía la tiroides, una condición con la que ha convivido durante los últimos 13 años.

“Hay una fuerza muy rara que aparece en nosotros cuando toca atravesar momentos que jamás imaginamos”, fue el mensaje final de la presentadora en redes sociales.

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