¿De qué trata la película gringa grabada en Colombia que John Cena y Juan Pablo Raba protagonizan?

Aunque la película fue estrenada en Estados Unidos semanas atrás, en los primeros días de marzo debutará en Colombia la película estadounidense Freelance, que fue grabada completamente en Colombia, entre los municipios de Girardot, Nilo y Bogotá. Una cinta filmada entre la capital y algunos municipios aledaños, tiene a los actores John Cena, Juan Pablo Raba y a la actriz Alison Brie como protagonistas.

En la cinta, John Cena será un exagente de Fuerzas Especiales retirado y aburrido con su nuevo trabajo de oficina y Alison Brie, una periodista que lo contratará para ser su guardaespaldas, mientras viaja a entrevistar al dictador de un país en conflicto que será interpretado por el bogotano Juan Pablo Raba.

Colombia fue elegida para la cinta, tanto por sus espectaculares locaciones, como por las exenciones tributarias de aproximadamente el 35% que suelen ofrecerse a los realizadores extranjeros que quieran filmar en el país.

La película fue dirigida por Pierre Morel, quien trabajó en la primera de las películas de Búsqueda Implacable, la recordada saga estelarizada por el actor británico Liam Nesson.

