Los presuntos negocios del papá de la nueva Miss Universo con el CEO de la organización que enlodan la corona de México

La elección de Fátima Bosch como Miss Universo el pasado 20 de noviembre, lejos de consolidar un triunfo histórico para México, abrió uno de los capítulos más tensos en la historia reciente del certamen. Cabe recordar que días antes de la coronación, surgieron acusaciones que apuntan directamente a su padre, el empresario Bernardo Bosch, y a Raúl Rocha, presidente de la organización Miss Universe.

Las versiones que encendieron el debate provienen de Rodrigo Goytortúa, ex CEO del concurso, quien, en entrevista con el periodista Javier Ceriani, aseguró que detrás de la victoria de Bosch existirían acuerdos privados y negocios millonarios entre su padre y Rocha. Aunque no existe confirmación oficial, sus declaraciones rápidamente se propagaron en redes, donde miles de usuarios han expresado respaldo a su testimonio y pedido claridad.

De acuerdo con Goytortúa, los supuestos acercamientos entre Rocha y Bernardo Bosch incluirían contratos de alto valor, que, según su versión, habrían favorecido la posición de la representante mexicana durante el proceso de selección. El ex directivo afirma haber entregado documentos y relatos internos que apuntarían a un patrón de decisiones predeterminadas, lo que habría comprometido la integridad del concurso.

¿Rocha quiso comprar a un jurado de Miss Universo?

La polémica creció aún más cuando Omar Harfouch, miembro del jurado que renunció antes de la gala, declaró que Rocha le habría sugerido votar a favor de la mexicana debido a “compromisos empresariales” con el padre de la concursante. Sus palabras reforzaron la sospecha pública y reactivaron el debate sobre la credibilidad del certamen.

El ambiente se volvió más tenso tras la final. En las afueras del recinto se escucharon gritos de “fraude”, especialmente de seguidores asiáticos indignados por la derrota de Miss Tailandia. Una periodista de ese país incluso confrontó a Rocha para preguntarle, sin rodeos, si había pactado la corona.

Mientras tanto, la nueva Miss Universo ha guardado silencio frente a estas acusaciones y solo ha reiterado su compromiso con la responsabilidad que asumió al aceptar la corona.

