Cepeda lidera la intención de voto, pero la derecha y el centro lo superan juntos: las cuentas de la carrera electoral

La primera gran encuesta nacional revela una izquierda unificada frente a una oposición dispersa, con De la Espriella segundo y Fajardo detrás.

La carrera presidencial para 2026 empieza a tomar forma tras la nueva encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), divulgada luego de meses de veda. El dato más llamativo es claro: Iván Cepeda lidera la intención de voto con el 20,9 %, consolidado como la carta del Pacto Histórico tras ganar la consulta interna.

Sin embargo, más allá del liderazgo del senador, el relevo importante está en el mapa completo: la suma del voto de derecha y centro supera ampliamente ese porcentaje. La aritmética electoral abre una pregunta que ya comienza a sonar con fuerza: ¿puede la oposición al petrismo unirse realmente en 2026?

Por separado, los aspirantes no alcanzan al candidato del Gobierno. Abelardo de la Espriella aparece segundo con 14,4 %, seguido por Sergio Fajardo (7,8 %), Claudia López (5 %), Miguel Uribe Londoño (4,1 %) y Juan Manuel Galán (3,3 %). La lista continúa con Vicky Dávila (3,2 %) y otros candidatos de derecha y centroderecha entre el 2 % y el 0,3 %.

Ninguno, por sí solo, logra acercarse a Cepeda. Pero juntos sí lo hacen: la suma del bloque de derecha y centro supera con holgura el 35 %, casi el doble del respaldo del candidato del Pacto Histórico.

La conclusión es evidente: si la oposición se uniera detrás de un solo nombre, Cepeda entraría a la primera vuelta con un competidor de peso, capaz incluso de superarlo con margen suficiente para enfrentar el balotaje desde una posición dominante.

No se trata solo de números: la misma encuesta indica que en un eventual duelo Petro vs. Uribe el candidato respaldado por el expresidente Uribe ganaría con 45,1 %. El apetito existe, pero no el mecanismo.

¿Quién podría ser el candidato único?

En el escenario de una sola candidatura, la encuesta marca un orden de partida. De la Espriella encabeza la consulta hipotética de derecha con 19,6 %, seguido de Miguel Uribe Londoño (14,2 %) y Germán Vargas Lleras (13,3 %).

En el centro, Sergio Fajardo lidera con 18 % y Claudia López con 13,7 %. Esto deja dos caminos para una gran coalición: un candidato más identificado con la derecha tradicional o uno de centro con mayor capacidad de atraer voto independiente.

La pregunta es estratégica: ¿debe la oposición buscar una figura dura que movilice al electorado anti-Petro, o una opción más centrista que pueda sumar indecisos, especialmente ese 38,6 % que hoy no se identifica con ninguna corriente política? La respuesta definirá el tipo de coalición posible.

El mecanismo: ¿cómo unirse?

La propuesta más concreta fue la de Abelardo de la Espriella: una gran encuesta el 10 de diciembre para escoger al candidato único. Uribe la calificó como “generosa”, pero insistió en que se requiere “diálogo insistente”. Vargas Lleras, por su parte, advirtió que la proliferación de candidaturas “entrega la elección al Gobierno”.

Pero unir a la derecha y al centro no es solo un asunto técnico. Las tensiones entre sectores dificultan un mecanismo único. Una encuesta nacional sería lo más viable, pero implica que varios candidatos renuncien a tiempo a figurar en el tarjetón, algo que históricamente se resisten a hacer.

¿Qué está en juego?

Si la oposición llega fragmentada a marzo, el petrismo tendrá el camino despejado para mantener la iniciativa. Si logra un público consenso antes de esa fecha, el panorama cambia: en los números, la coalición opositora ya existe; lo que falta es voluntad política para volverla realidad.

Los comicios del 2026 serán, al final, una elección entre bloques. Hoy, el de Cepeda va adelante. Pero el otro, si se deja de contar por separado, podría ser más grande... y competitivo.

