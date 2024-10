De marcha en marcha y de paro en paro

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. El Plateado es una zona donde viven 8.000 campesinos que trabajan para las Farc y son controlados por ellos. Petro tuvo la fórmula mágica: vamos a comprarles la cosecha, estímulo perverso gigantesco que genera la mente de este hombre Entonces ya no van a ser 200, 600, sino 500.000, el campesino siembra porque tiene comprador. Todo esto es una farsa, en el gobierno de Petro no se ha erradicado una hectárea de coca. Colombia es el productor mundial más grande del mundo, abastece el mercado mundial



Creer que la economía ambiental y Muhamad que es la ministra de Petro también habla que hay que cuidar los pajaritos y miren la crisis climática va a acabar con la humanidad por la codicia del sistema capitalista. A los petroleros no los para nadie y el que trate de pararlo le meten cañazos de millón de dólares y hasta ahí llega. Entonces Colombia dejar de producir petróleo que es el único que ingreso legal grande que tiene porque el ingreso verdadero es las rentas del narcotráfico y pone a un sujeto como ese señor Roa a manejar una empresa que están quebrando deliberadamente. Esto es un plan de destruir el país.

La situación es dramática. Marchas permanentes, cuando no son los petristas haciendo bulla y tocando tambores y si no sean marchas grandes entonces son las marchas de los uribistas que también han disminuido mucho, los paros campesinos, mineros el país vive en paros porque hay crisis. Entonces que los alimentos suben en la realidad pero no en las estadísticas del Dane , allí nunca suben porque hay que controlar la inflación con mentiras. Entonces dicen que soy pesimista. yo lo que soy es realista. Si no se unen las fuerzas políticas contrarias a Petro, se vuelve a colar, si se van divididos se les vuelve a colar sobrado y muerto de la risa.

