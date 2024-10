¿Ecopetrol?, o ecopáneles solares...

Por: José Arlex Arias Arias |

octubre 25, 2024

Tras poco más de dos años en el poder, las decisiones del presidente Gustavo Petro aumentan la crisis económica y social que prometió resolver.

Su táctica es debilitar a ECOPETROL, la empresa mixta más grande y rentable del país, que le hace “transferencias a la Nación por $58 billones: $22 billones en dividendos, $26 billones en impuestos y $10 billones en regalías. Equivale al 11 % del presupuesto de la Nación” (Wikipedia). El presidente Petro se propone quitarle su naturaleza de exploración, producción y comercialización de hidrocarburos para convertirla en una especie de “ECOPANELES”. El 17 de octubre pasado Infobae publicó: “El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), Bruce Mac Master, hizo una dura advertencia: “Con anuncios y amenazas en los últimos meses los colombianos hemos perdido 20.000 millones de dólares en el valor de ECOPETROL.

Son más de 80 billones de pesos”, trinó Mac Master al citar a Ricardo Ávila, que en El Tiempo habló de la desvalorización de ECOPETROL desde finales de marzo pasado, según el precio de la acción de la compañía en la bolsa de valores”.

Eso no le ha importado al presidente Petro, que sigue su campaña en contra de los hidrocarburos, de paso contra ECOPETROL, mientras, literalmente, “la ordeña”. El 30 de septiembre de este año Petro les propuso a los ganaderos en Montería: “Mire la revolución en la mente de un ganadero cordobés. ¿Cuántas vacas le caben al ganadero en 220 hectáreas? 500 vacas, bien gordas. 500 vacas… ¿Cuánto sacará de las 500 vacas en un año de utilidad? Si yo le lleno esto, no de vacas, porque las vacas no podrían estar propiamente ahí, sino de paneles solares, ¿cuánto de utilidad se genera al año? No sé si me vaya a dar usted la cifra. Es muchísimo más que las vacas… Entonces aquí estamos… La tierra se puede usar de maneras diferentes”.

Por otra parte, el pasado 4 de octubre el presidente Petro le pidió a Ricardo Roa, presidente de ECOPETROL: “Ricardo, ECOPETROL tiene que hacer una especie de exorcismo, quítate el petróleo de la cabeza y métale la inteligencia artificial, para que sea una empresa más poderosa… Tenemos que dejar de vivir del carbón, del petróleo y del gas. ¿En cuánto tiempo? En menos de 10 años”.

Y en otro evento rechazó el descubrimiento de yacimientos de gas en el Mar Caribe: “Puede parecer una gran noticia descubrir gas o descubrir un gran embalse de petróleo, pero eso no alegra a la humanidad, la asusta… El consumo del petróleo, el carbón y el gas no pertenece a las economías de la vida… Yo sé que genera emoción recibir noticias sobre hallazgos históricos de reservas de gas u otro recurso energético y más porque hace más de 20 años no llegaban estas noticias, pero estamos en una transición energética, no podemos seguir con lo fósil… No es buena noticia el consumo del petróleo, el carbón y el gas”.

La aceleración extrema de la transición energética del Gobierno Petro profundiza la crisis: “Naturgas alertó que en menos de mes y medio se enfrentará un déficit de gas natural”, titularon los medios el pasado 8 de octubre. Si los colombianos no conforman un Frente Amplio de defensa de ECOPETROL, el presidente Petro, que debe estarle haciendo “el mandado” a algún grupo económico interesado en explotar los hidrocarburos de Colombia, les dejará un ECOPANELES, “chiquito”, si se compara con las multinacionales de su especialidad. ¡presidente Petro, le regalo el nuevo nombre de ECOPETROL!