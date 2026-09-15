- De la Caminata a la Carrera de la Solidaridad: más de cuatro décadas ayudando a los colombianos cuando lo necesitan

Lo que comenzó en 1979 como una caminata hoy reúne a miles de personas que corren, cantan y aportan para ayudar a las víctimas del terremoto

La mañana era gris y una pequeña llovizna invadía algunas zonas de la capital. Pese a eso, miles de personas dejaron sus casas para llegar muy temprano a una cita que ha convocado a millones de personas durante más de tres décadas. El pasado 30 de agosto, la localidad de Teusaquillo fue tomada por corredores, amantes del deporte, pero, sobre todo, gente enfocada en ayudar y aportar un grano de arena para aquellos que sufrieron las consecuencias del pasado terremoto del 10 de agosto.

La jornada inició desde muy temprano con calentamientos y un espacio inicial donde se reunían todos los participantes de las diferentes categorías. Para muchos, una de las partes más especiales de la jornada era el punto de partida, el cual se situó en el icónico Estadio Nemesio Camacho El Campín. Pese a la lluvia, el ánimo de la gente era enorme entre quienes iban a correr los 21K, 10K, 5K y 3K, un esfuerzo que al final tuvo su recompensa con la preciada medalla que recibió cada uno de los participantes.

Aunque para muchos podría ser una carrera más que cerró varias calles de Bogotá, la verdad es que este evento ha hecho historia en el país. Sus inicios se remontan a 1979, año en que se dio la primera Caminata de la Solidaridad, el punto de partida de este evento que ha sido clave para Colombia en momentos de dolor.

La caminata que sigue aportando cuando el país más lo necesita

Hay un nombre que siempre sale a la luz cuando se habla de solidaridad en Colombia. Se trata de Nydia Quintero, quien fue una de las principales promotoras de la fundación que inició con este camino por darle esperanza al país. Fue figura de ese evento que recorría las calles colombianas y consiguió traer a estrellas internacionales como el elenco de 'El Chavo del 8', 'Cantinflas', Pelé, entre otros muchos que se sumaron para ser solidarios con un país que por años ha necesitado de esto.

La Caminta de la Solidaridad que contó con el elenco del 'Chavo del 8'.

Lo hizo cuando el país perdió a Luis Carlos Galán Sarmiento o cuando la violencia le arrebató a Colombia a Diana Turbay. Año tras año, la solidaridad se ha tomado agosto, aunque ha tenido que someterse a algunos cambios. De hecho, el legado de Nydia ha continuado gracias a María Carolina Hoyos, su nieta, alguien que entendió la importancia de seguir con la labor de su abuela, trazando un nuevo camino, pero conservando siempre ese mismo propósito.

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Fue ella quien le dio un giro a este evento y, junto a su equipo, decidió lanzar la Feria de la Solidaridad. Un espacio donde, además de la carrera, se tendría un festival con múltiples artistas y, por supuesto, un fin: recaudar dinero para apoyar a quienes más lo necesitan, una consigna que sigue estando presente en la fundación y con la que Nydia inició este proyecto.

Este año, para su festival, tomaron la decisión de traer artistas muy queridos y de talla internacional. Entre ellos se encontraba Wisin, Francy, Los Tupamaros, entre otros. Un momento que se vivió también en las instalaciones de El Campín. Una jornada inolvidable que reunió a más de 7 mil personas y con la que se esperaba recoger más de mil millones de pesos que irían directamente a apoyar a aquellas personas damnificadas por el fuerte terremoto del pasado 10 de agosto.

De esta manera, la ahora Carrera de la Solidaridad sigue siendo un aliado del país, diciendo presente y fortaleciendo el legado de Nydia Quintero.

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