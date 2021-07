De héroe a villano: la triste realidad de Daniel Alberto Passarella

Por: Jay Bernardy |

junio 29, 2021

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Publicidad

El 26 de junio de 2011, si somos atentos a los acontecimientos históricos, no es una fecha cualquiera para los futboleros argentinos, representa la caída de uno de los titanes más grandes del balompié mundial: ese día el Club Atlético River Plate conocería por primera vez, en su larga trayectoria, la humillación de lo que es el descenso. Fue un memento triste para toda la hinchada de la banda cruzada, que varías fechas atrás, cuando el equipo empezaba a perder puntos, sentía como algo cercano pasar por el suplicio de jugar una promoción y conservar la categoría. A pesar de que era una realidad semejante posibilidad, en el fondo se pensaba otra cosa: que se sufriría hasta más no poder, pero que nunca se descendería. Al final el ángel cayó al infierno, para luego recuperar su gloria, claro está, con una mancha que por más que se la matice siempre se la va a recordar.

Después de semejante debacle deportiva, como es normal en el derrotado, el riverplatense apasionado, tanto el de la gradería como el del medio de comunicación partidario, no escatimó en achacar culpabilidades. Se dijo, como todavía se dice, que Julio Humberto Grondona, el que era el mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), mandó a la escuadra amada a la B, simplemente porque su presidente, Daniel Alberto Passarella, le reclamó el mal arbitraje de un Boca-River, en donde el equipo de la descendencia xeneize –genovesa para los que no saben que unos inmigrantes italianos, provenientes de Liguria, fundaron al Club Atlético Boca Juniors–, con autogol de Carrizo y gol de Palermo –el último que marcaría en un clásico– ganaría el partido que le complicaría el camino recorrido al eterno rival. Según Ernesto Cherquis Bialo, vocero por ese entonces de la AFA y periodista de inmensa trayectoria, el Kaiser le pidió a don Julio que renunciara. Para muchos esa fue su condena. Para Cherquis, muy cercano a las filas grondonistas, River es el único culpable de su más recordada derrota.

-Publicidad.-

Desde entonces el Kaiser Passarella ha dejado de ser una de las glorias más preciadas del equipo de Núñez, pasando a convertirse en uno de los hombres que lo condenó a la burla eterna. De ser estrella en una constelación de pléyades de la pelota, hoy no puede ni siquiera salir a la calle sin que lo insulten y se olviden del extraordinario futbolista que fue en su momento, no porque lo diga yo, un hombre común y corriente, sino por lo que la cultura futbolera mundial a cada rato dice: Passarella ha sido uno de los grandes representantes del defensa férreo y virtuoso. Se lo condena por enfrentar a Grondona, siendo incapaz de no saber sortear la situación con inteligencia; como también se le achaca las malas decisiones dirigenciales que conllevaron la condena del gigante argentino.

Es triste decirlo, pero vivimos en un ambiente futbolero que no perdona nada. No hace mucho, concretamente el 25 de mayo del presente año, River celebró sus 120 años de historia, sin que en el vídeo conmemorativo apareciera Daniel Alberto el Kaiser Passarella. Al parecer quieren borrarlo de los anales de la historia del club, cosa que va a ser difícil si ese es el talante de la actual dirigencia millonaria, porque para bien o para mal siempre se lo va a mencionar cuando se mire el pasado, como muy bien saben hacer los hinchas de Boca, que por estos días celebran la caída del rival que siempre se desea ver en la lona. Estos, como si Passarella fuera su propio ídolo, se burlan como locos y no se cansan de decir que el presidente que los mandó a la B, siendo todavía un pibe se colocaba la camisa azul y oro con mucho orgullo.

Publicidad.