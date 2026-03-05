De dónde salió el delantero de Millonarios que le quitó la Sudamericana a Nacional en el Atanasio

El argentino de 30 años fue el héroe de la noche: silenció el estadio de Medellín y le entregó al equipo bogotano el paso a una nueva fase de la cita internacional

El estadio estaba a reventar y muchos hinchas, incrédulos ante la posibilidad de la derrota, cantaban seguros de su clasificación, sin saber que su verdugo se paseaba por la grama del Atanasio Girardot. Aunque el partido era ampliamente “dominado” por el cuadro paisa, apareció Rodrigo Contreras y, a casi 60 metros del arco defendido por David Ospina, lanzó un cañonazo que dejó en silencio a todo el estadio. Un gol casi imposible del delantero de Millonarios Fútbol Club al minuto 21 que demostró el talento del argentino que aterrizó en Bogotá en enero de este año.

El resto fue historia. Fabián Bustos —con un planteamiento táctico que terminó siendo clave— encontró las fallas de su rival y Contreras sepultó definitivamente las ilusiones de Atlético Nacional con su gol al minuto 75. Su nombre retumbó en Medellín, en Bogotá y en cualquier rincón del país donde se vio este encuentro clasificatorio de la Copa Sudamericana. Millonarios tiene un nuevo héroe y no es colombiano; incluso, su impacto inicial ya lo pone por encima de figuras queridas como Leonardo Castro, el goleador habitual del club capitalino.

Rodrigo Contreras, el delantero de Millonarios que sorprendió a Nacional

El delantero argentino, nacido en Tucumán, llegó como uno de los refuerzos del club capitalino, a préstamo desde Deportes Antofagasta, aunque su último equipo había sido Universidad de Chile, donde incluso logró salir campeón. Su recorrido por el fútbol sudamericano y mexicano habla de un jugador con experiencia internacional que, pese a no ser un nombre mediático, ha sabido abrirse camino a punta de goles.

Antes de aterrizar en Colombia, Contreras también pasó por clubes como Gimnasia y Esgrima La Plata, Necaxa y Defensa y Justicia, entre otros equipos donde fue sumando minutos y experiencia.

Su fichaje sorprendió a muchos hinchas, especialmente porque el equipo ya contaba con delanteros de peso como Leonardo Castro y el regreso de Radamel Falcao García. Sin embargo, la noche del 4 de marzo terminó dándole la razón a la directiva. Con dos goles decisivos y una actuación que quedará en la memoria de los aficionados, el argentino comenzó a escribir su propia historia con la camiseta azul.

Habrá que ver cómo continúa su rendimiento durante la temporada y si logra superar en goles a los demás delanteros del plantel. Aunque llegó a préstamo, no sería extraño que, si mantiene este nivel, Millonarios termine apostando por quedarse definitivamente con el delantero argentino.

Lo cierto es que su nombre ya quedó grabado en la memoria de los hinchas por el increíble partido que se jugó aquella noche ante Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.

