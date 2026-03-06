Cerca de 800 mil embutidos al mes salen de este municipio de Risaralda que también tiene un récord Guiness por un chorizo de 1.850 metros de longitud

Quien llega por primera vez a Santa Rosa de Cabal suele pensar en sus aguas termales o en los paisajes andinos que rodean este municipio de Risaralda. Sin embargo, hay otro motivo que atrae visitantes durante todo el año: la tradición del chorizo santarrosano, un embutido que se convirtió en emblema gastronómico del municipio.

Este producto, elaborado principalmente con carne de cerdo, ha sido parte de la identidad local durante décadas. En restaurantes, puestos callejeros y negocios familiares se prepara y se vende el chorizo que identifica al municipio. Su receta combina carne seleccionada de cerdo, aliños naturales y un proceso artesanal que se mantiene desde generaciones anteriores.

El chorizo santarrosano tiene su propio Récord Guiness, obtenido en 2011.

El origen del chorizo santarrosano y su tradición culinaria

La historia de este embutido se remonta a los años en que el tren llegaba a la región y el municipio vivía una dinámica comercial distinta. En esa época, la escasez de reses llevó a muchas familias a recurrir con mayor frecuencia al cerdo, un animal abundante en la zona. La necesidad de racionar la carne llevó a desarrollar técnicas de embutido que permitían conservarla por más tiempo.

Con el paso de los años, la preparación del chorizo se fue perfeccionando. El proceso tradicional incluye la selección de cortes como el pernil y el tocino, la molienda o picado de la carne y la mezcla con especias como ajo, cebolla, tomate, pimienta y comino. Después se embute y se deja secar durante varias horas o incluso días, dependiendo de las condiciones climáticas.

Esta forma de preparación se transmite de generación en generación entre familias del municipio. Aunque la industria alimentaria ha crecido en la región, aún existen choriceros artesanales que mantienen la técnica tradicional de producción.

Un producto que mueve economía y turismo

El chorizo santarrosano no solo forma parte de la cocina local. También se convirtió en un motor económico para el municipio. De acuerdo con cifras difundidas en medios regionales, la producción mensual de chorizos en Risaralda llegó a ubicarse entre 700 mil y 800 mil unidades antes de la pandemia.

Además, alrededor de este producto se han creado empresas, restaurantes y emprendimientos familiares que generan empleo en la zona. Más de 120 negocios están relacionados con la producción o comercialización del chorizo santarrosano, lo que se traduce en cerca de mil puestos de trabajo directos.

La fama de este embutido incluso llevó al municipio a protagonizar un récord Guiness particular. En 2011, Santa Rosa de Cabal elaboró un chorizo de más de 1.850 metros de longitud, una marca que en su momento superó el registro que tenía México (1.245 metros).

Hoy, entre termales, paisajes cafeteros y rutas hacia el Parque Nacional Natural Los Nevados, el chorizo santarrosano sigue siendo uno de los símbolos más reconocidos de Santa Rosa de Cabal.

