Los escándalos de Cuba Gooding Jr., la estrella de la película sobre el almirante Padilla que financió el gobierno Petro

La película protagonizada por Gooding también ha generado polémica por los más de 15 mil millones de pesos que se destinaron para su producción

La película sobre José Prudencio Padilla, más conocido como el almirante Padilla, que se filma en Villa de Leyva reúne a un actor de renombre internacional. El ganador del Oscar Cuba Gooding Jr. encabeza el reparto de una película cuya inversión ronda los 4 millones de dólares (más de 15 mil millones de pesos de los cuales más de 8 mil serían inversión estatal), una de las apuestas más ambiciosas del cine histórico reciente en Colombia.

Sin embargo, mientras el rodaje avanza, la trayectoria pública del actor estadounidense también está marcada por una serie de escándalos y procesos judiciales que han ocupado titulares durante los últimos años en Estados Unidos.

El actor estadounidense Cuba Gooding Jr, visitó hoy la Casa de Nariño.



Su propósito es traer Hollywood a nuestro país para cambiar el paradigma de las películas de narcotráfico, resaltando la cultura y costumbres colombianas.

Los líos judiciales de Cuba Gooding

Cuba Michael Gooding Jr., nacido el 2 de enero de 1968 en Nueva York, alcanzó el punto más alto de su carrera en la década de 1990. Su interpretación en “Jerry Maguire”, junto a Tom Cruise, le valió el Oscar como Mejor Actor de Reparto en 1997, consolidándolo como uno de los rostros más reconocidos de Hollywood en ese momento.

Después participó en producciones como Pearl Harbor, Hombres de honor, American Gangster y la serie American Crime Story, donde interpretó a O. J. Simpson. No obstante, con el paso del tiempo su nombre comenzó a aparecer con frecuencia en informes policiales y demandas civiles.

Uno de los casos más relevantes ocurrió en abril de 2022. El actor se declaró culpable de haber tocado sin consentimiento a una mujer en un club nocturno de Nueva York en 2018, durante un proceso judicial que investigaba varios incidentes similares ocurridos entre 2018 y 2019.

Durante la audiencia, Gooding reconoció haber besado a una camarera sin su consentimiento. También admitió otros dos episodios de contacto físico no autorizado denunciados por mujeres en distintos locales nocturnos de la ciudad.

Como parte del proceso judicial, el actor completó seis meses de terapia para el manejo del alcohol y del comportamiento, lo que permitió modificar la calificación del delito y dejar el caso como una infracción de acoso no penal, eliminando antecedentes penales en su historial.

Otro episodio que atrajo amplia atención mediática se conoció en junio de 2023. Una mujer lo demandó por violación en un hotel de Nueva York y reclamó una indemnización de 6 millones de dólares por hechos que, según la denuncia, habrían ocurrido una década antes.

El juicio debía comenzar con la selección del jurado en un tribunal federal de Nueva York. Sin embargo, el proceso se canceló minutos después de iniciar cuando ambas partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial, según registros judiciales.

En la demanda también se señalaba que más de 30 mujeres habían acusado al actor de comportamientos sexuales inapropiados, entre ellos tocamientos, besos no consentidos y conductas similares ocurridas en bares, restaurantes y festivales.

¿Petro estará en la película del almirante Padilla?

Mientras avanza el rodaje en Villa de Leyva, la producción sobre el almirante Padilla (quien realmente era general) también ha generado curiosidad por otras figuras que aparecerían en pantalla. Una fotografía filtrada durante las grabaciones mostró al presidente Gustavo Petro junto a Cuba Gooding Jr., ambos vestidos con trajes de época, lo que desató especulaciones sobre una posible participación del mandatario en la película.

La imagen, que circuló en redes sociales y medios locales, muestra al actor estadounidense posando junto al jefe de Estado en medio del set de grabación. Aunque no se han entregado detalles oficiales sobre el papel que tendría Petro dentro de la producción del almirante Padilla, la presencia del presidente en el rodaje añadió un nuevo elemento a la polémica generada por la película.

La imagen, que circuló en redes sociales y medios locales, muestra al actor estadounidense posando junto al jefe de Estado en medio del set de grabación.

