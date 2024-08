De dónde salió Edwin Riveros, la nueva estrella de Caracol que brilla en Klass 95

.Publicidad.

Hace poco se estrenó Klass 95 en Caracol Televisión, y la novela tiene una gran variedad de actores. Entre ellos, hay varios que son muy conocidos por los colombianos, aunque hay otros que no lo son, por ahora. Uno de ellos es Edwin Riveros, quien le da vida a Oscar Lorduy, uno de los personajes principales de la historia. Seguramente, muchos ya reconozcan su voz, pues es el encargado de narrar la historia de esta producción. Aunque el joven sí ha estado en ciertas producciones, este ha sido uno de sus papeles más importantes. Pero de dónde salió Edwin y que hacía antes de brillar en la nueva historia de Caracol.

A esto se dedicaba Edwin Riveros antes de ser uno de los protagonistas de Klass 95 de Caracol

Edwin Riveros es la prueba de que el que persevera alcanza y así es como consiguió su papel en esta historia. Pero antes de llegar a este punto, es necesario hacer un pequeño repaso por la vida del actor. Seguramente no muchos sepan que durante su juventud, Edwin se dedicó a ser repartidor. Durante un tiempo vendió leche y lo hacía en largas jornadas y con un pago que no era el mejor, por supuesto. Poco después, por cosas de la vida estudió ingeniería aeronáutica, una carrera que no terminó. Aunque estudió por 5 semestres, al final no completó estos estudios.

Sin embargo no abandonó los estudios y decidió dedicarse ahora a las artes escénicas. Este cambio, tiempo después daría sus frutos y por supuestos que hoy en día lo hace. Su primera oportunidad de brillar fue en el año 2019, cuando apareció en la producción Ana, yo soy Ana del Canal Trece. En 2022 tuvo otra oportunidad, participando en la película Malta e incluso hizo parte del elenco de Pálpito 2. Tras estas participaciones, el actor saltó a hacer parte de Klass 95, la nueva novela de Caracol. En la producción, ha demostrado sus grandes dotes actorales y ha encantado al público del canal.

Edwin Riveros, protagonista de Klass 95.

Por ahora, el hombre ha demostrado su calidad y es probable que lo sigamos viendo brillar. Es que, el actor ahora se convierte en una de las grandes promesas de la televisión colombiana. No sería raro que haga parte de algún próximo proyecto de Caracol o de otro canal del país e incluso de alguna plataforma. Ahora bien, dato curioso de Edwin, además de ser actor, es entrenador de CrossFit.

