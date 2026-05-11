- De Amaranta Hank a senadora del Pacto Histórico: el giro con el que Alejandra Omaña cambió su vida

Después de años marcada por la polémica y el señalamiento social, Alejandra Omaña terminó convirtiendo su experiencia personal en una bandera política

La cucuteña Alejandra Omaña, reconocida durante años por su faceta como creadora de contenido para adultos bajo el seudónimo de Amaranta Hank, hoy intenta darle un giro completo a su vida desde la política. En 2019 tomó una decisión que sorprendió a muchos: dejar atrás la industria del entretenimiento para adultos. Un cambio que terminó llevándola a otro escenario completamente distinto, el Senado de la República, donde ocupará una curul por el Pacto Histórico durante el periodo 2026-2030.

Una transformación que hoy la tiene defendiendo a quienes enfrentan estigmas y realidades complejas, especialmente trabajadoras sexuales y mujeres que históricamente han quedado relegadas de muchas discusiones públicas.

De Amaranta Hank a la política nacional

Antes de convertirse en figura política, Alejandra Omaña ejerció el periodismo hasta 2017. Sin embargo, desde mucho antes tenía claro que quería explorar el mundo del contenido para adultos, una industria que, según ella misma ha contado en varias entrevistas, despertó su interés desde que era adolescente.

Aquella decisión terminó cambiando por completo su vida. Durante cerca de cinco años trabajó en la producción de contenido para adultos y se convirtió en una de las colombianas más reconocidas de ese sector a nivel internacional. Sin embargo, también tuvo que enfrentar el peso del señalamiento social y el deterioro de varias relaciones familiares.

Foto del Instagram de Alejandra Omaña.

De hecho, el nombre de Amaranta Hank nació precisamente en medio de esos conflictos. Su familia no quería verse relacionada con el trabajo que realizaba y el seudónimo terminó convirtiéndose en una especie de barrera entre su vida personal y pública.

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Pero lo que parecía ser únicamente una etapa mediática terminó llevándola a una lucha mucho más grande. Tras abandonar esa industria en 2019, Alejandra Omaña empezó a enfocarse en el activismo y en visibilizar las problemáticas de las trabajadoras sexuales en Colombia, un gremio que durante años ha denunciado discriminación, falta de garantías y exclusión institucional.

La lucha que terminó llevándola al Senado

Su activismo tomó más fuerza en 2022, cuando impulsó la creación de Astrasex, organización en la que asumió roles como secretaria ejecutiva y jefa de prensa. El objetivo era claro: representar y defender a quienes han enfrentado estigmatización por dedicarse al trabajo sexual.

El acercamiento de Alejandra Omaña con el Pacto Histórico empezó a tomar forma en medio de espacios relacionados con el Ministerio de Igualdad y Equidad. Aunque inicialmente no parecía haber un camino político claro, finalmente logró entrar en la lista cerrada al Senado y terminó consiguiendo una curul para el próximo periodo legislativo.

Hoy, aquella figura conocida por su trabajo frente a las cámaras aparece en escenarios completamente distintos: tarimas políticas, encuentros regionales y recorridos de campaña. Hace poco incluso estuvo en Norte de Santander acompañando a Iván Cepeda en actividades políticas relacionadas con el proyecto presidencial del Pacto Histórico.

Aunque su pasado sigue siendo parte de su historia pública, Alejandra Omaña hoy intenta construir una nueva imagen desde la política y el activismo social. Una transición poco común en Colombia y que la convirtió en uno de los nombres más llamativos del nuevo Congreso.

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