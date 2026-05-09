- Germán Vargas Lleras, superviviente

A Germán Vargas Lleras se le escuchó decir que había gastado más vidas que un gato. Y no es algo para tomarse a la ligera: sufrió dos atentados letales de los que sobrevivió milagrosamente; estuvo detrás de Luis Carlos Galán cuando un sicario asesinó al candidato en la plaza de Soacha y sufrió percances y accidentes de alto riesgo, como aquel en que fue arrastrado por una corriente marina que lo golpeó contra unas rocas en el fondo de una playa en el Caribe.

Sufrió una reconstrucción en su rostro a raíz de ese incidente y es impactante una fotografía que le hicieron sentado en su silla del Congreso, ambas manos y brazos vendados, apenas unos pocos días después del atentado que sufrió con el libro bomba. A pesar de que su vida corría peligro, su postura fue inquebrantable: Vargas Lleras se mantenía en la primera línea de la discusión política nacional en la defensa de la democracia colombiana.

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Víctima del terrorismo de las FARC EP

En 2024, La Justicia Especial para la Paz lo declaró víctima luego de que el propio Vargas Lleras solicitara a esa instancia que revisara su expediente y lo acreditara como víctima de las FARC EP, a raíz de que esta guerrilla intentara acabar con su vida. Estos atentados fueron considerados como crímenes no amnistiables.

El primer atentado le dejó una discapacidad visible en su mano izquierda, de la que perdió tres dedos luego de que abriera un paquete que contenía un libro bomba cuando era senador de la República en 2002. Ese día, el paquete llegó hasta la oficina de Vargas Lleras dentro del Congreso, tras pasar los filtros de seguridad.

La bomba, fabricada con explosivos C4, venía en un paquete que contenía una agenda enviada por su esposa Luz María Zapata, cuyo nombre usaron los criminales para que el paquete llegara a su destino sin levantar sospechas. El propio Vargas Lleras relató las circunstancias precisas del atentado, que le quitó tres dedos de la mano izquierda.

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Un carro bomba y persecución por la carrera séptima

El segundo atentado, también con explosivos, ocurrió en plena vía pública, cuando Vargas lleras salía de un programa radial en Caracol en 2025. En esa ocasión, los criminales activaron un carro bomba en el momento en que pasaba la caravana de seguridad en la que viajaba Vargas Lleras. El saldo fueron nueve escoltas heridos y una escapada a toda velocidad por la carrera séptima de Bogotá hacia el norte, hasta llegar al Cantón Norte, donde Vargas Lleras fue protegido y custodiado.

En aquella ocasión, él mismo cuestionó las declaraciones iniciales de los organismos de seguridad cuando afirmaron que el atentado había sido diseñado por la guerrilla. Según Vargas Lleras, su escolta asignada por el DAS no se había presentado a trabajar ese día. El tiempo pondría en su lugar las cosas y las propias FARC EP, en un comunicado firmado por Rodrigo Londoño en 2020, quince años más tarde, reconocerían su responsabilidad en los dos atentados.

Un legado portentoso

Otros percances que pudieron costarle la vida tienen que ver con un accidente en bicicleta y fallos mecánicos en dos aeronaves en las que volaba en distintas misiones oficiales. Hoy, el Senado de la República lo recuerda como un líder que supo convertir sus palabras en acciones, refiriéndose a su paso por el Ministerio de Vivienda entre 2012 y 2013, desde donde impulsó un programa de 100 mil viviendas gratuitas destinadas a los colombianos que no podían financiar su casa.

Germán Vargas Lleras ocupó una extensa lista de cargos públicos, entre los que están el de secretario privado del Ministerio de Agricultura, ministro del Interior, ministro de Vivienda, concejal en Bogotá y senador de la República, desde donde impulsó leyes tan importantes como Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), Ley 1537 de 2012 (Vivienda de Interés Prioritario), Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) y la Ley 1453 de 2011 (Seguridad Ciudadana). También fue vicepresidente de Colombia.

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