- Daniel Quintero nombra a varios miembros de su círculo cercano en la Supersalud tras cambiar el manual de funciones

Entre los nombrados están su asesor Sergio Andrés López, Esteban Restrepo, Juan Duque, Johnatan Villada y Milton Quiñones todos sin experiencia en la salud

Daniel Quintero, tras ser nombrado como Superintendente de Salud con varios escándalos a cuestas por presunta corrupción, emitió una resolución en la que cambió el manual de funciones de la entidad para hacer cambios en la planta de funcionarios, volviendo los requisitos para ser elegido más flexibles.

La resolución hace dos cambios puntuales. El primero es modificar el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para cuatro cargos de asesor del despacho del Superintendente (perfiles 0039, 0040, 0041 y 0043).

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Dicha modificación amplía el requisito de formación académica. Antes el perfil exigía títulos de unos núcleos o áreas específicas. Ahora, con el cambio implementado, la formación puede acreditarse con cualquier Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) reconocido por el Ministerio de Educación en el SNIES. En términos prácticos, esto flexibiliza el acceso a esos cargos porque ya no se limita a unas pocas áreas académicas predeterminadas.

El segundo cambio tiene relación con los perfiles nuevos que han llegado a la entidad, ya que se relacionan con cargos de profesional especializado (código 2028, grados 19, 14, 12 y 11) adscritos a la Delegada para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del SGSSS, en dirección regional.

La resolución establece que las disposiciones comienzan a aplicarse desde el mismo momento en que fueron expedidas.

.@QuinteroCalle sigue haciendo de las

suyas en @Supersalud.



Modificó el manual de funciones para permitir que 4 asesores del despacho puedan acreditar “cualquier Núcleo Básico del Conocimiento” y adicionó 9 cargos nuevos en plena crisis.



¿A qué cuotas quiere meter? pic.twitter.com/4q1ETfRFvh — Andrés Forero CD (@AForeroM) June 11, 2026

Las fichas de Quintero

El senador electo del Centro Democrático Andrés Forero fue uno de los primeros en dar a conocer este tema a través de los medios de comunicación.

Allí, se mencionan entre la lista de los nuevos miembros de Quintero al arquitecto Sergio Andrés López Muñoz, a quien el funcionario designó como su asesor pese a no cumplir con los requisitos necesarios para el cargo.

La salida del exalcalde fue cambiar el manual de funciones para que el antiguo director de Planeación de Medellín pudiera ser nombrado. López está imputado por la Fiscalía por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, dentro del proceso judicial del caso Aguas Vivas, el mismo por el que Quintero enfrenta un juicio.

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El exalcalde ha defendido la designación y el cambio en el manual de funciones: “Sobre la inclusión de arquitectura para cargo de asesor no directivo, en la Superintendencia hay 28 asesores, ninguno con experiencia en infraestructura. Una de las misiones de la superintendencia es hacer control sobre las infraestructuras de los centros hospitalarios, que son además requisitos de habilitación. Ese campo estaba desatendido”.

Otros de los funcionarios recién nombrados que han despertado las alarmas son el exsecretario privado de Quintero en la alcaldía, Juan David Duque, y su secretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo. Duque será el delegado para la atención al usuario pese a que el Concejo de Medellín lo destituyó por un escándalo en el que fue señalado del mal manejo del dinero de la caja menor de la administración municipal.

Vamos a extender el #Plan100 porque los partidos se juegan hasta el último minuto. Vamos a sudar la camiseta. Se vienen 300 intervenciones en dispensarios en todo el país. #SuperDefensor pic.twitter.com/ol6kdKHihj — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) June 10, 2026

Las autoridades investigan aún si incurrió en gastos injustificados y en sobrecostos. Duque fue candidato al Senado en la fallida lista de Roy Barreras y no obtuvo los votos suficientes para ser elegido.

Restrepo, por su parte, se desempeñará como el secretario general de la Superintendencia. Fue gerente de la fallida campaña a la presidencia de Quintero, trabajó en Ecopetrol y en el Ministerio de Justicia, pero no tiene experiencia relacionada con el sector de la salud.

De acuerdo con el periódico El Colombiano, Restrepo fue señalado de presuntamente aprovecharse de los vehículos oficiales de la Alcaldía para uso personal y de su familia.

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Quintero también nombró en su equipo a otros dos políticos cercanos sin experiencia en el sector: Jonathan Villada y Eli Shnaider. Villada fue funcionario de su alcaldía en varios cargos, incluido miembro de la junta directiva del Hospital de Medellín. Shnaider, por su parte, fue director del partido de Quintero.

Finalmente, Milton José Quiñones Corrales, quien fue secretario de Servicio Ciudadano durante su administración en Medellín. Esta ficha estará a disposición del exalcalde en la Superintendencia de Salud, con un cargo de asesor código 1020, grado 13.

Este no es el primer escándalo que sacude al político antioqueño en su paso por la Supersalud. En mayo pasado, el Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad interpuesta contra él, por parte de la actual Alcaldía de Medellín. Es decir que la demanda incluye la firma del propio Federico Gutiérrez.

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