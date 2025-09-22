La universidad militar Nueva Granada logró entrar al Top 3 de las mejores públicas del país

Después de casi 50 años pasó de ser una escuela militar a ofrecer todo tipo de carreras y entrar al ranking de excelencia de Times Higher Education

La revista Times Higher Education evaluó a 2,092 instituciones en 115 países en su último ranking mundial, incluyendo 38 universidades colombianas. Las primeras universidades en el país son la Universidad Icesi, la Universidad de la Costa y la Universidad de Los Andes, que se ubican entre las posiciones 1,000 y 1,200

La primera universidad pública en el ranking es la Universidad de Antioquia, que figura en la categoría de 1,201 a 1,500. Le siguen la Universidad Nacional y la Universidad Nueva Granada, que aparecen en la categoría de más de 1,500.

Universidad Militar Nueva Granada

La Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) cuenta con más de 20,546 estudiantes activos

A finales de 1975, el Ministerio de Educación Nacional autorizó a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova para que iniciara, en 1976, los programas educativos de Ingeniería Civil y Economía, y un año después, el de Derecho Internacional, siendo el nervio y origen de la idea, el General Luis Camacho Leiva, durante la presidencia de Alfonso López Michelsen.

Posteriormente, en 1978, un grupo de médicos del Hospital Militar Central, conformaron la Escuela Militar de Medicina y Ciencias de la Salud, que inició labores durante el primer semestre de 1979. La cual partir de la reforma de la educación superior de 1980, entró a formar parte de la Universidad Militar Nueva Granada.

Poco tiempo después, en 1979, las facultades de Economía y Derecho pasaron a ocupar las aulas del Colegio Bachillerato Patria en la Calle 100 en el Norte de Bogotá y dada la dificultad de desplazamiento, se desvincularon de la Escuela Militar de alféreces y cadetes de la Calle 84 con Carrera 20. En 1980 se promulgó el Decreto Ley que creó el Centro Universitario Militar Nueva Granada como una unidad administrativa especial, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, y su sede directiva se instaló en la Escuela Militar.

Por aquella época se inició la construcción de la actual sede, en la carrera 11 con Calle 100, y en junio de 1982 a solicitud del general Luis Carlos Camacho Leyva, por entonces ministro de Defensa Nacional del presidente Julio Cesar Turbay, el Ministerio de Educación Nacional le otorgó el reconocimiento de Centro Universitario Militar Nueva Granada, unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Defensa Nacional.

El objetivo inicial de la institución era apoyar al sector de la defensa y por tanto el puesto de rector es ocupado por una persona con experiencia militar, pero al ser aprobada como Universidad se abrió al público, y hoy el 85% de sus estudiantes no son militares.

La universidad cuenta con dos sedes, la del norte de Bogotá en la Calle 100 que opera en conjunto con la sede de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud en la transversal 3 con calle 49, y la sede de posgrados en la calle 94 con Carrera 13; más el campus Nueva Granada en Cajicá de 78 hectáreas integrado en 2009. Ambas sedes se comunican con el tren gratuito “Tren Neogranadino” que sale diariamente del Centro Comercial Gran Estación en Bogotá a las 6 am y pasa por la estación ferroviaria de Usaquén en la Avenida 9 con Calle 100.

Mayor General (RA) Javier Alberto Ayala Amaya, Ph. D., rector de la Universidad Militar

La Universidad iniciará el año entrante un programa de formación de estudiantes en una Licenciatura de Educación para la Paz y Humanidades, con respaldo de la Universidad para la Paz, de la Organización de las Naciones Unidas, con su sede en Costa Rica. El rector, Mayor General (RA) Javier Alberto Ayala Amaya, Ph. D., indicó que el Plan Rectoral 2024-2028, cuenta con un presupuesto aproximado de 22.000 millones de pesos, orientados a impulsar la investigación, promover el desarrollo de nuevos proyectos de alto impacto, fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de docentes y estudiantes, y potenciar su participación en redes y programas de cooperación académica internacional.

