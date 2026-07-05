- Culotauro anuncia su salida de Colombia tras denunciar amenazas y pone fin a "Por la ventana"

El comediante Camilo Díaz, conocido artísticamente como Culotauro, sorprendió a sus seguidores al anunciar que abandonará Colombia tras denunciar que ha sido víctima de amenazas. La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, donde explicó que tomó la decisión por motivos de seguridad y que buscará continuar su carrera fuera del país.

En el mensaje, el humorista señaló que la situación lo obligó a tomar un rumbo diferente, pese al momento profesional que atravesaba. "Me iré a buscar raspones en otras tierras", escribió Culotauro, una frase que rápidamente se viralizó entre sus seguidores. Aunque no entregó mayores detalles sobre el origen de las amenazas, afirmó que estas fueron determinantes para tomar la decisión de salir de Colombia y comenzar una nueva etapa lejos del país.

El anuncio también trajo consigo el fin de la nueva temporada de "Por la ventana", el pódcast que compartía con otros comediantes y que se había consolidado como uno de los formatos de humor más populares en plataformas digitales. Aunque confirmó que no habrá una nueva temporada, Culotauro aclaró que ya existen varios episodios grabados, por lo que estos se publicarán de manera progresiva en las próximas semanas. De esta manera, los seguidores del programa aún podrán disfrutar del contenido que alcanzó a producirse antes de la decisión de suspender el proyecto.

Tras conocerse el comunicado, colegas, creadores de contenido y fanáticos manifestaron su respaldo al comediante mediante mensajes en redes sociales, lamentando tanto su partida como la cancelación del proyecto. Muchos destacaron la trayectoria de Culotauro dentro de la escena del stand-up comedy colombiano y expresaron su deseo de que pueda continuar desarrollando su carrera en un entorno más seguro.

Por ahora, Camilo Díaz no ha revelado cuál será el país en el que se establecerá ni cuándo retomará sus proyectos profesionales. Sin embargo, dejó claro que su prioridad será proteger su integridad y la de las personas cercanas a él, mientras agradeció el apoyo recibido durante los últimos años. Su decisión marca un punto de inflexión en su carrera y pone en pausa uno de los contenidos de comedia más seguidos del país.

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