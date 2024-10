Cuatro contratos de Amazon con el gobierno de EE. UU. silenciaron el apoyo de Jeff Bezos a Kamala Harris

.Publicidad.

El viernes pasado trascendió que la sección de opinión de The Washington Post planeaba pedir el voto por Kamala Harris frente a Donald Trump en las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre, ya se tenía un borrador de página editorial listo, sin embargo, no se publicó. Su director general, William Levis indicó que el periódico se abstendrá de apoyar a candidatos en futuros comicios electorales, una neutralidad que mantuvo hasta antes de 1976 cuando por primera vez tomó partido y apoyó al demócrata Jimmy Carter, tras el escándalo del Watergate que el propio diario entonces dirigido entonces por el emblemático periodista Ben Bradley.

La decisión de dejar de publicar los apoyos a candidatos presidenciales la tomó Jeff Bezos el segundo hombre más rico del mundo, dueño de Amazon y propietario del Post desde el 2012 cuando se lo compró a los Graham, herederos de su dueño Katherine Graham. La polémica postura en medio de las reñidas elecciones en unos Estados Unidos polarizados le significó perder 200 mil suscriptores y la renuncia de tres de los diez miembros que rigen el Consejo editorial del Post.

Parecería que Bezos no quiso arriesgar sus millonarios contratos de Amazon Web Services (AWS), la empresa de computación en la nube del gigante tecnológico del comercio electrónico Amazon que tiene con el gobierno de Estados Unidos. Un eventual triunfo de Donald Trump podría desencadenar esta consecuencia, así que Bezos, prefirió no comprometerse con la demócrata Kamala Harris, como había hecho el periódico para la reelección de Barak Obama cuando este derrotó al Republicano Mitt Romney.

Su cercanía lo llevó a aportar 100 millones de dólares a la Fundación Obama en el 2021

Bezzos ha estado más cerca de los demócratas y suele estar invitado a la Casa Blanca a recepciones como la última vez que estuvo con su prometida Laurene Sánchez, el pasado abril con ocasión de la Fiesta japonesa en homenaje al primer ministro Nipón. Sin embargo, esta vez calculó por la dimensión de los intereses económicos que están en juego por los negocios de Amazon Web Services con el gobierno.

Se trata de un modelo de operación que revolucionó la forma en que las empresas y las personas almacenan, gestionan y utilizan sus datos a través de internet, en lugar de hacerlo en servidores físicos locales por sus ventajas en escalabilidad (aumentar o disminuir la capacidad de su infraestructura de manera rápida y flexible), con un mantenimiento y actualización tecnológica a un mejor costo efectividad pues solo se paga por los recursos utilizados.

Los siguientes son los principales contratos que Amazon Web Services tiene en la actualidad con entidades del gobierno norteamericano y que claramente no está dispuesto a arriesgar por un resultado electoral y que lo obliga a no apostarle a ninguno de los dos candidatos en esta reñida elección:

Joint Warfighting Cloud Capability (JWCC): un contrato multimillonario otorgado por el Departamento de Defensa de los EE. UU. para brindar servicios en la nube.

El Departamento de Defensa adjudicó a cuatro contratistas federales: Amazon Web Services, Google, Support Services, Microsoft y Oracle America, la adquisición de servicios en la nube de 9 mil millones de dólares abarcara niveles de clasificación, dominios de seguridad y soluciones tácticas de vanguardia.

El programa JWCC tiene como objetivo mejorar la accesibilidad y disponibilidad de servicios de misión crítica para combatientes y personal militar estacionado en todo el mundo. El trabajo para el contrato de seis años tiene una fecha de finalización estimada del 8 de junio de 2028.

CIA Commercial Cloud Enterprise (C2E): un contrato con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para servicios en la nube.

La Agencia Central de Inteligencia ejecutó un multimillonario que incluye órdenes de trabajo en la nube en varias clasificaciones para la agencia y otras 16 entidades incluidas en la Comunidad de Inteligencia. La CIA adjudicó estos contratos a cinco organizaciones líderes en computación en la nube: Amazon Web Services, Microsoft, Google, Oracle e IBM, y aunque no se confirmó el valor específico de los contratos, se estimó que eran "decenas de miles de millones" de dólares que consistían en un período base de cinco años y dos períodos de opción de cinco años.

En 2013, se adjudicó un contrato anterior por valor de 600 millones de dólares a AWS para la iniciativa de Servicios Comerciales en la Nube de la CIA. Esta iniciativa adjudicó al único competidor, AWS, todos los niveles de clasificación de servicios en la nube durante un período de 10 años, fue un contrato que actuó como ancla para otras contrataciones de servicios con AWS.

Wild and Stormy: un gran contrato de computación en la nube otorgado por la Agencia de Seguridad Nacional (NASA).

Este contrato es a través de su empresa de transporte aeroespacial Blue Origin y tiene como objetivo migrar los datos de inteligencia de la NASA desde los servidores internos a los servicios y plataformas en la nube ofrecidos por AWS por cerca de 10 mil millones de dólares, lo cual permitirá actualizar la plataforma GovCloud de la Agencia de Seguridad Nacional y quitarse la carga de manejar sus bases de datos en expansión dejando que los expertos en la nube se encarguen de su almacenamiento y gestión de datos.

El contrato se adjudicó inicialmente en agosto de 2021. Sin embargo, Microsoft impugnó su victoria y presentó una protesta ante la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) el 21 de julio. Después de que la GAO revisara la protesta presentada por Microsoft, la oficina independiente confirmó la decisión inicial y volvió a adjudicar oficialmente el contrato "Wild and Stormy" a AWS en abril de 2022.

NIWC Pacific encargó a AWS la prestación de una amplia gama de servicios de computación en la nube para el Departamento de la Marina

Amazon Web Services recibió el encargo de ofrecer un espectro completo de servicios en la nube para el Departamento de la Marina (DoN). El contrato de adjudicación única le asignó la tarea de suministrar sus soluciones de nube emblemáticas, incluido el entorno de nube comercial de AWS, los servicios profesionales de AWS y los cursos de formación y certificación de AWS.

AWS ha sido un socio de larga data del DoN en la modernización de sus requisitos analíticos en capacidad de nube. En 2021, la empresa consiguió un contrato gubernamental denominado Proyecto Overwatch. Esto implica varias iniciativas de DevSecOps para integrar eficazmente el desarrollo de software y proteger soluciones militares especializadas, como AWS GovCloud y AWS Secret Region.

El Washington Post es el segundo gran diario estadounidense que toma una decisión similar de no apoyar candidatos a la presidencia de los Estados Unidos en cuestión de días. A principios de la semana pasada, Patrick Soon-Shiong, el multimillonario dueño de Los Angeles Times,bloqueó el plan de su consejo editorial de pedir el voto para Harris. La decisión provocó la dimisión de la responsable de editoriales del periódico y de otros dos miembros del consejo editorial.

La gran mayoría de los medios de comunicación sin embargo se han mantenido en su línea y han respaldado editorialmente a candidata demócrata Kamala Harris, como The New York Times, The Boston Globe, The New Yorker, Vogue y la revista Rolling Stone. El tabloide conservador New York Post, propiedad del magnate Rupert Murdoch, anunció este viernes su respaldo a Trump a pesar de haberle criticado en 2021 por el asalto al Capitolio.

