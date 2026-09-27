- El representante del Presidente en la junta de Colpensiones llega ignorante del tema, pero fue clave en su triunfo

La nombrada presidenta de la entidad tendrá entre los directivos a Nicolás Farfán, el apoderado de Defensores de la patria que recogió 5 millones de firmas

El presidente Abelardo de la Espriella aplicó su exigente rasero contra Carlos René Montoya Muñoz, a quien solo mantuvo duró 48 horas como presidente de Colpensiones y a quien removió tras su infortunada intervención ante la Comisión Séptima del Senado.

Durante un debate de control al gasto público, Montoya no supo responder cuánto vale el déficit pensional, cómo opera el traslado de los $25 billones de la AFP ni qué pasa con la reforma al sistema.

El senador Orlando de la Hoz le preguntó por el presupuesto de 2026. Montoya miró a su asesora. Le preguntaron por el traslado de los 25 billones de pesos de las AFP a Colpensiones que ordenó el Decreto 415 de 2026. Intentó responder, pero lo hizo en un tono dubitativo. Le preguntaron cuántos afiliados tienen que entrar por la reforma y no tenía cifras a mano.

Un comunicado de la Casa de Nariño sobre la implacable decisión presidencial no dejó espacio a interpretaciones al advertir que dirigir Colpensiones implica un conocimiento integral de su funcionamiento, además de un rigor técnico y una absoluta preparación.

Nadie rebatió la decisión porque es cierto. Colpensiones administra el Régimen de Prima Media. paga $58 billones de pesos al año en mesadas a 1,9 millones de pensionados y debe conseguir $5 billones antes de terminar el año. Además, es la entidad que debe orientar la aplicación la reforma pensional más compleja en 30 años. Entonces quien esté frente a esos desafíos debe ser un experto.

Sin embargo, el rasero aplicado por el gobierno a la hora de evaluar las calidades de Carlos René Montoya no parece ser el mismo que fue aplicado a la hora de la integración de la nueva junta directiva de Colpensiones, ante la cual De La Espriella designó como representante suyo al abogado Nicolás Farfán Namen.

Farfán Namen junto a Margarita Ojeda Visbal, la otra representante del Presidente según este decreto del 25 de Agosto, quien fue Procuradora delegada para la salud, Protección social y el trabajo decente nombrada por Margarita Cabello, aprobaron en la junta presidida por la Ministra del trabajoNatalia Eugenia López, el nombramiento de Montoya quien solo permaneció 72 horas en el cargo.

El experto en asuntos electorales se la jugó a fondo por los Defensores de la patria

Farfán es un experto y bien reputado experto en el régimen electoral y conocedor magistral de las funciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para la que trabajó en altos cargos durante más de tres lustros. Sin embargo, ni en su hoja e vida ni en su trayectoria pública se advierte que seas un especialista en el régimen de prima media. Según expertos, ese requisito es de forzoso cumplimiento para un integrante de la junta Colpensiones que debe velar por la buena marcha de su administración.

Nicolás Farfán Namen dejó la registrador delegado en lo electoral con Alexander Vega y apoyó la campaña del Tigre desde un comienzo hasta lograr la personería jurídica para el Partido Defensores de la patria

Farfán, en efecto, es un abogado bogotano con 16 años en la Registraduría Nacional. Fue director nacional de Identificación y luego Registrador delegado en lo Electoral entre 2019 y 2023. Es decir, fue el jefe técnico de las elecciones en Colombia. Por ejemplo, firmó la creación de 560 puestos de votación para 2023 y reglamentó la inscripción de jóvenes.

Pero quienes lo conocen y admiran por su experiencia en ese campo, aceptan al mismo tiempo que no ha trabajado en el Ministerio de Hacienda, ni en el Ministerio de Trabajo, ni en Colpensiones, ni en una AFP, ni tampoco tiene formación académica ni experticia en temas actuariales.

Su última aparición pública antes de Colpensiones fue como apoderado del Grupo Significativo de Ciudadanos Defensores de la Patria, el que recogió las firmas para inscribir la candidatura presidencial de De La Espriella. El 3 de mayo de 2026 salió en videos defendiendo esa inscripción ante el CNE frente a una solicitud de revocatoria. Eso lo acercó mucho más al hoy jefe del Estado, con quien presentó la solicitud de personería jurídica para el movimiento, radicada el 30 de junio y que fue concedida tres días antes de la posesión presidencial el pasado 7 de Agosto en Cali en la que aparece Farfan Namen como promotor del grupo significativo de ciudadanos Defensores de la patria.

El Presidente tiene tres puestos en la junta de Colpensiones

Su designación, por supuesto, no es ilegal. Los estatutos de Colpensiones solo exigen título profesional y cinco años de experiencia profesional. No exigen experiencia pensional para ser miembro de Junta. Pero si el servidor público que se desempeña como presidente de Colpensiones es removido, mucho antes de que se cumpla siquiera su periodo de prueba, habría entonces que revisar también las calidades de los encargados de vigilar sus tareas.

“Se le exige al presidente de Colpensiones un conocimiento enciclopédico del sistema, mientras que la junta que lo elige está lejos de tenerlo”, comentó un consultor de la entidad que pidió expresamente no ser citado por su nombre.

Montoya es el segundo alto funcionario que cae en menos por razones aparentemente similares, falta de preparación para el cargo. Antes sufrió un abrupto retiro Ricardo Valencia, del DANE. Ambos nombramientos habían sido defendidos como cuotas técnicas.

“La pregunta que deja el episodio de las 48 horas no es si Montoya debía irse. Debía irse. La pregunta es quién evalúa a los evaluadores”, preguntó la misma fuente.

En la órbita de las funciones, Farfán tendrá menos visibilidad que la recién elegida Presidente de Colpensiones, la también abogada Beatriz Eugenia Vélez, que la que ha tenido durante su trayectoria pública en otros campos.

En 2022 intervino en el proceso de revocatoria del entonces alcalde de Medellín Daniel Quintero.

| Lea también: ¿Quiénes están detrás de la revocatoria de Quintero en Medellín?

En 2024 fue sometido a una actuación disciplinaria (expediente IUS-E-2022-340590) por parte de la Procuraduría Cuarta delegada para la Contratación Estatal por presuntas irregularidades en la contratación de la Registraduría. El proceso figura en etapa de instrucción y a él está también vinculado Alejandro Campo, entonces gerente de Informática como puede verse en este documento, a quien Nicolás Farfán proyecta vincular como asesor de Colpensiones.

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