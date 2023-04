Cuando me daba pena reconocer que me moría por los Hombres G

.Publicidad.

Teníamos 10 años cuando, en 1988, se presentó Devuelveme a mi chica, el largometraje que protagonizaron los Hombres G. Las filas en Bogotá eran interminables. Todos querían ver la película. Todos tenían el disco y las chicas no soñaban con Indiana Jones sino con David Summer. Después vino Suéltate el pelo, la segunda película de la banda y fue otro éxito impresionante. Vinieron los noventa y crecimos y vino el grunge y nos volvió duros, durísimos. Hubo un momento en el que nos dio pena decir que siempre adoramos a los Hombres G. Ahora somos unos señores de cuarenta y David y sus muchachos siguen hermosos, con su pelo platinado precioso, inmunes al tiempo. Y nosotros, en nuestra mediocridad, reconocemos que nos morimos por los Hombres G. Por eso, con toda la emoción represada en todos los años de no verlos, reconocemos que somos fan de estos españoles que estarán este sábado 15 de abril en el Movistar Arena enseñándonos que no hay mayor manifestación de amor que el que genera la nostalgia.

Si quieren ver un adelanto de lo maravilloso que va a ser ese concierto por favor, canten conmigo Temblando:

