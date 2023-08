Cuando los gremios se estrellan con Petro

Los gobiernos de turno han favorecido a los gremios con políticas a la medida. Con Petro es distinto porque ningún presidente se centró en lo social y eso no gusta

Por: Manuel Enrique Estevez

agosto 25, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Los gremios siempre han sido una caja de resonancia del Gobierno de turno, porque el Gobierno de turno siempre los ha favorecido con políticas a la medida.

Hoy los Gremios no están de acuerdo con este Gobierno porque nunca ningún Presidente se había detenido en lo social y eso a ellos no les gusta.

Yo fui funcionario de Fenalco Bogota en esa época bajo las órdenes de Juan Martín Caicedo, Sabas y directamente con Dionisio Araujo trabajamos por el bien del comercio y fue mucho lo que se hizo. Pero el comerciante era (no sé ahora ) muy apático a pertenecer a esas organizaciones porque las veían como la caja de resonancia del Gobierno de turno.

Siempre Fenalco, Fedegan, ANDI y hasta la Cámara de Comercio de Bogotá eran dirigidas por señores representantes del partido conservador, de pronto la ACOPI se salvaba de resto los agricultores exportadores, etc. eran (no sé ahora) afectos a esa línea de pensamiento.

Entonces llega un Gobierno al que llaman de izquierda y ahí comienza Cristo a padecer. Ningún ministro les gusta, todas las medidas son a sus pareceres erradas, si sube el dólar es culpa del Gobierno pero si baja están perdiendo plata.

Quieren a toda costa ayudar a hundir el barco así vayan a pique ellos también, porque ”un gobierno comunista no es posible, las mediciones de todo tipo hablan del buen momento de la economía, pero los gremios no lo reconocen y se unen al TODOS CONTRA PETRO.

Yo del presente tampoco iría a una convención donde no soy bien recibido ¿ud iría? Porque como decían antes (no sé ahora) “no me crean tan pendejo que voy a hacer por allá“.

Entonces aparece en la convención de la ANDI un personaje que sin tener velas en ese entierro como decían antes (no sé ahora) se aparece para decir cosas que a ellos les gusta oír y lo invitaron para eso; o no me digan que el mejor fiscal que ha dado esta tierra ha tenido una industria de algo y llegó a dar cátedra de cómo ser industrial sin violar la ley.

Este señor fiscal cuyo déficit en su trabajo al que debe responder deja mucho que desear, será la estrella en la próxima convención de banqueros liderada por Sarmiento Ángulo o en la próxima reunión del gremio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura o la convención de Fedecajas y la de Asofondos donde también el Dr. Sarmiento y sus herederos tienen la suficiente influencia.

Cuando trabajamos en Fenalco, en Bogotá había 2.500 afiliados al gremio, de más de 60.000 comerciantes (no sé ahora) pero eran a quienes llamaban para resolver el problema del salario mínimo y a respaldar al Gobierno en cualquier crisis, hoy todos ellos que sin una representación real se toman la vocería, son la oposición blanda que de dientes para afuera decían una cosa pero que ya por fortuna destaparon sus cartas.

Les quedan tres años para ovacionar a ineptos, eso si no les da por “proteger“ las instituciones ayudando a respaldar un golpe de Estado declarando loco al presidente Gustavo Petro.

Y le deseamos éxitos en su futura campaña presidencial al Dr. Francisco Barbosa que como el hombre más preparado del país catalogado así por el mismo, sin lugar a dudas será un serio contendor de las señoras Cabal y Paloma Valencia, cuyas suficiencias mentales no es discutida ni será puesta en duda.