Cuando las palabras quedan resonando: ¡Cuanta razón tiene Francia Márquez sobre Íngrid y el país!

Por: Gabriel H. Benavides B. |

febrero 01, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

En el debate presidencial que organizó El Tiempo y el portal uribista Semana, la precandidata del Pacto Histórico, Francia Márquez, tras dos horas de ataques sistémicos de las demás candidaturas contra Gustavo Petro y el Pacto Histórico, tuvo la oportunidad de tomar la palabra para aclarar lo que durante estas dos horas pretendieron tergiversar con discurso imposto y falaz, aquellos que usaron sus intervenciones para agredir y culpar a Petro y al Pacto por las políticas de seguridad, económicas, educativas y de salud que han gobernado el país durante este siglo XXI.

De forma curiosa, ninguna de las candidaturas se atrevió a señalar, como sí lo hizo Petro, la responsabilidad política de Álvaro Uribe Vélez, en la decadencia social que atraviesa la sociedad.

-Publicidad.-

Ninguna de las candidaturas se pronunció ante el genocidio denominado #FalsosPositivos que dejó a 6402 familias en luto permanente; pero sí señalaron a Petro y al Pacto de ser responsables de generar caos en la movilización del Paro Nacional, como dice el adagio popular: quemaron el sofá ante la infidelidad.

Francia se caracteriza por ser una mujer sensata, eso se ha evidenciado durante este proceso; en las intervenciones que ha tenido en público en medios de comunicación, ha evidenciado su capacidad y preparación para asumir esta responsabilidad política, cada palabra ajustada y sin perderse en el borde del abismo, cada gesto que despierta la enorme responsabilidad que tenemos como pueblo, para garantizar los derechos a las por siempre oprimidas.

Publicidad.

Francia no grita sobre feminismo, ni sobre capitalismo, pero lanza frases certeras que determinan el rumbo, la transformación social que requiere nuestro país, y haciendo gala de su raza y la sabiduría que con ella carga en hombros, enarbola las banderas de la libertad, esas que ninguna de las candidaturas es capaz de entender.

Por eso Francia representa la ruptura de los yugos sempiternos que nos tienen atados al pasado, ese pasado que no quiere abrir las puertas de Colombia al desarrollo.

No pueden dejar de estar en mi cabeza las palabras que Francia le dijo a Íngrid en el debate: “Yo le diría a Íngrid, que la respeto y todo, que uno no puede venir cada 4 años a hacer política, hay que asumir que nosotros estamos aquí como país y construimos como país, pero las situaciones que usted ha vivido las sigue viviendo mucha gente, todos los días, y es necesario entonces asumir el desafío de lo que a mí me pasó que no le pase a nadie”

Frente a estas palabras uno esperaría por lo menos una reflexión de la candidata del Partido Verde Oxígeno, pero no pasaron muchas horas desde el final del debate, cuando la candidata Betancourt ya lanzaba ultimátum que ponían en una situación difícil a la Coalición Verde Esperanza, todo desde una superioridad moral que de por sí, pareciese rebuscada, construida desde el mismo Liévano o en su defecto desde la ventana que da al Parque de los Hippies.

Pero ahí no para la cosa, la invitaron a un medio de comunicación corporativo para hablar de posibles alianzas, y claro, allí con el mismo libreto de las maquinarias, pero sin el argumento y mucho menos con un mínimo de análisis, evidenció que las palabras de Francia en el debate, fueron mucho más que frases lógicamente construidas, fueron dardos pesados como juicios,

Con esas palabras Francia desenmascaró a Íngrid, una mujer desconectada de la realidad del país, una mujer que le dice a los militares, quienes causaron 6402 asesinatos, que son sus hermanos.

Una mujer que a pesar de su tono de voz está llena de odios, respira venganza y lo que menos quiere para el país es una reconciliación.

Por algo, las abuelas siempre decían: Líbrame de las aguas mansas que de las malas me libro yo.

Si la señora candidata del @verdeoxigenocol no comprende como funcionan las maquinarias en Colombia, entonces uno entiende sus salidas en falso, y claro, es mucho más que certero el mensaje de @FranciaMarquezM

No puede venir cada 4 años. pic.twitter.com/2KGK7TiDyS — Gabriel Benavides (@GaboBenavidesB) February 1, 2022

En el análisis en mención, la candidata Betancourt dejó claro que tiene un gran problema de entendimiento sobre lo que representan las castas y las maquinarias en este país caribeño, en este país que no supera la pobreza, un país que tiene aguantando hambre a las mayorías precisamente porque existen esas castas que ella desconoce o pretende desconocer.

Ingrid quiere ser candidata a la presidencia definiendo a Rodolfo, Zuluaga, Federico, Barguil y Peñalosa como políticos sin maquinarias, sin tacha moral por el hecho de no tener supuestos apoyos. Olvida la señora Ingrid que esos cinco candidatos, y debemos sumar otros, pero por el momento a Char, son con quienes Uribe podría hacer acuerdos, es decir son sus fusibles, sus cartas sobre la manga.

Una mujer que ha vivido el dolor de la guerra, no podría pensar así, solamente si lo hiciera tras un acuerdo político que favorezca a un tercero o tercera, que no está realmente interesada que la situación cambie en el país, una persona que espera llegar a la candidatura en el 26 como la salvadora.

Pero en cualquiera de los casos, cuanta razón tiene Francia.