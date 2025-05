Cuando el modelo se agota

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Lo que le está pasando a las redes por el exceso de oferta y la falta de demanda es lo mismo que le puede estar pasando al presidente Petro y a su repetido modelo de convocar al pueblo para que salga a la calle y lo respalde. En las redes hemos estado presenciando un exceso de canales, un amontonamiento de sabios y comentaristas, y un atiborrado asalto a mansalva a todo aquél que penetre a ellas. Como ahora todo se manda por redes en el convencimiento de que hay lectores y seguidores de sobra ,las noticias no se buscan en los diarios ni revistas, ni mucho menos en la radio o en la televisión.

Pero como no hay tantos buscando lo mismo y sí demasiados ofreciendo lo mismo, se ha desatado una batalla por la titulación, creyendo que mientras más se golpee a quien ve, oye o entre a la red, más visualizaciones se tiene. El resultado es que han perdido la credibilidad porque cuando no exageran, mienten. Es una guerra sin cuartel buscando el reconocimiento a través de un modelo que se está agotando porque mamó a quien hunde la tecla de su red preferida o va a yutubear en la pantalla del televisor. Se saturaron . Comienza entonces la agonía. Van quedando a la orilla del camino los que se convence que nadie los lee, los oye o los ve y los que quedamos y no monetizamos la audiencia, estamos tan impactados con el fenómeno que no hacemos una racionalización como la que he hecho hoy.

Las redes se purgarán solas, si no es que nos inventan en breve otra forma para comunicarnos

Eso mismo le pasó a Petro. Parece que agotó el modelo de pedirle al pueblo que saliera a la calle a respaldarlo. Que el país que le siguió y lo eligió, se mamó de la repetición del esquema, porque no lleva a nada y sospechosamente solo glorifica la vanidad del poderoso. Las redes se purgarán solas, si no es que nos inventan en breve otra forma para comunicarnos. La calle ya no es termómetro político. Las manifestaciones y el llenado de plazas ha terminado siendo como la petición de “suscríbase y no olvide de hundir la campanita” para estar al día.

