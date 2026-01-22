Las plataformas en las que puede ver gratis las películas nominadas al Oscar 2026

Acaba de salir la nominación de las películas a los premios Oscar 2026 . Le contamos en qué plataformas de streaming puede verlas para no llegar tarde a la gala

Cada año, las nominaciones al Oscar despiertan la misma pregunta entre cinéfilos y curiosos: ¿dónde se pueden ver las películas antes de la ceremonia? Con la lista oficial de los Oscar 2026 ya publicada, empieza la carrera contrarreloj para ponerse al día con los títulos más comentados de la temporada. Ya sea en salas de cine o desde casa, estas son las opciones disponibles hasta ahora.

Muchas de las producciones nominadas mantienen su apuesta por la experiencia en pantalla grande. Los cines siguen siendo el primer destino para varias de las aspirantes a mejor película, especialmente las grandes producciones y algunos dramas de autor.

Entre los títulos que pueden encontrarse en cartelera están Avatar: Fire and Ash, Marty Supreme, Sentimental Value, Song Sung Blue y Zootopia 2.

Del cine al streaming: las plataformas que concentran las nominadas a los Oscar 2026

Además de los estrenos actuales, varias películas llegarán a salas en las próximas semanas. Hamnet y Arco tienen fechas programadas, aunque las distribuidoras suelen ajustar los calendarios conforme avanza la temporada de premios.

En streaming, Apple TV+ destaca con títulos como F1: La película, Come See Me in the Good Light y The Lost Bus. Disney+ incorpora Elio, mientras que HBO Max concentra una parte importante de las nominadas, entre ellas Sinners, Weapons y One Battle After Another. Esta última plataforma se perfila como una de las más completas para seguir la temporada del Oscar desde casa.

Netflix, por su parte, suma producciones como Frankenstein, Train Dreams y All the Empty Rooms, además de KPop Demon Hunters. MUBI también se integra al recorrido con el próximo estreno de It Was Just an Accident.

Con la ceremonia programada para el 15 de marzo, las próximas semanas serán clave para escoger a los ganadores. Ya sea en una silla de cine o frente a la pantalla del hogar, las opciones están abiertas para no perderse ninguna de las películas que competirán por el Oscar 2026.

