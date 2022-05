Cuando Angelica Blandón reconoció que le gustaban los tríos con mujeres

.Publicidad.

Angélica Blandón es una de las figuras mas polémicas de la televisión colombiana. En el año 2008, cuando tenía 19 años, tuvo su momento en la revista Soho en donde confesó que, a los 16 años había hecho trios y algunos de ellos con mujeres aunque jamás se ha reconocido como lesbiana. La relación que tuvo con una prima en su adolescencia quedó retratada en esta escena narrada en Soho: "En cambio, jugué con una primita a refregar nuestros cuerpos. El sillón de cuero de mi abuelita fue testigo varias veces de cómo con un hielo calmábamos el calor de la Medellín de los 90, hasta que un día mi tía, o sea su mamá, nos descubrió y nos separó".

Mientras Blandón salía con un músico el hombre le propuso hacer un trío con su exnovia: "Mientras bailábamos, ella jugaba con su pelo, dejando ver su cuello y sus caderas, que su pantaloncito ajustado no disimulaban. Ella propuso que jugáramos prendas: quien no adivinara la canción que el otro tarareaba debía despojarse de una de ellas. Cuando propuse Una aventura, del Grupo Niche —canción muy fácil de adivinar—, ella, sin que nadie se lo pidiera y cantando la letra exacta del tema, se desabrochó la camisa y dejó ver lo que yo deseaba. Entendí que en este juego no había reglas más que la de disfrutar. Al final, terminó solo con sus tanguitas moradas y mi músico completamente vestido, aunque en su cara se notaba lo cachondo que estaba. No era que no quisiera participar, sino que para él resultaba más excitante ver a dos mamacitas tocarse antes que entrar en su juego. Yo todavía conservaba mi brasier. Aunque no por mucho tiempo. Ella no esperó su turno para quitármelo".

Angelica Blandón hizo historia con esta crónica en Soho, cuando era dirigida por Daniel Samper Ospina. Esta es la crónica completa