El salario mínimo sube 23% en 2026, pero no todos los gastos del hogar lo harán. Estos son los servicios que no aumentan automáticamente y alivian el bolsillo.

El anuncio del nuevo salario mínimo para 2026 ha puesto a hacer cuentas a millones de colombianos. Cada incremento despierta la misma inquietud: ¿qué tanto se encarecerá la vida cotidiana? Aunque el ajuste salarial impacta directamente ingresos y costos laborales, no todos los servicios ni gastos del hogar aumentan de forma automática con el salario mínimo, una realidad que pasa desapercibida para muchos.

El Gobierno Nacional confirmó que, a partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo legal mensual vigente será de $1.750.905, al que se suma un auxilio de transporte de $249.095. Esto lleva el ingreso total a $2.000.000 para quienes reciben este beneficio. La medida incide en nóminas, aportes a seguridad social y prestaciones, pero no se traslada de manera directa a todos los cobros que enfrentan las familias.

Los servicios que no aumentan automáticamente en 2026

Uno de los gastos más sensibles del presupuesto es la vivienda. Los arriendos no están indexados al salario mínimo, sino al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por ley, los contratos solo pueden ajustarse según la inflación del año anterior, lo que evita incrementos abruptos ligados a decisiones salariales.

En las carreteras ocurre algo similar. Los peajes en vías nacionales y concesionadas se actualizan por inflación o por fórmulas contractuales, no por el salario mínimo. Esto significa que el aumento salarial no implica, por sí solo, un mayor costo al viajar.

Las sanciones también siguen otra lógica. Varias multas de tránsito se calculan en Unidades de Valor Tributario (UVT), un indicador que se ajusta con la inflación y no con el SMLMV. Así, su valor no cambia automáticamente con el nuevo salario.

En el caso de los servicios públicos domiciliarios, como agua, energía, gas y aseo, las tarifas se definen mediante esquemas técnicos y regulatorios que consideran costos de operación e inflación. Aunque pueden presentarse ajustes, estos no están obligados a seguir el salario mínimo.

La educación privada tampoco depende directamente de esta variable. Matrículas y pensiones se fijan según presupuestos internos y autorizaciones oficiales, con base en inflación y calidad del servicio, no en el SMLMV.

En conjunto, aunque el aumento del salario mínimo marca el ritmo de la economía laboral, una parte clave de los gastos del hogar se mantiene desligada de este ajuste, ofreciendo un respiro en medio del permanente debate sobre el costo de vida en Colombia.

