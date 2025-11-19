Las dos exreinas de belleza que hoy buscan coronarse como las MasterChef Celebrity, así llegaron al Top 5

La competencia en MasterChef Celebrity 2025 avanza hacia su recta final y, tras la eliminación de Pichingo el pasado 17 de noviembre, el Top 5 quedó conformado exclusivamente por mujeres. Entre ellas, dos participantes han llamado la atención por su trayectoria previa en los reinados de belleza: Michelle Rouillard y Violeta Bergonzi, quienes hoy se destacan en un escenario completamente distinto al de las pasarelas.

Michelle Rouillard: disciplina y constancia en la cocina

Michelle Rouillard, Señorita Colombia 2008, ha sostenido una participación marcada por la exigencia personal y una actitud competitiva que la ha caracterizado desde sus primeros días en el reality. Aunque ha protagonizado algunos desacuerdos con sus compañeras y diferencias de criterio con los chefs, también ha demostrado precisión técnica y evolución en su forma de cocinar.

Su paso por el programa ha sido comentado por la audiencia debido a su determinación, a la forma directa con la que defiende sus preparaciones y a varios episodios que generaron debate en redes. Aun así, su permanencia en el concurso responde, principalmente, al rendimiento que ha tenido frente a los jurados.

Violeta Bergonzi: rigor, adaptabilidad y enfoque creativo

Por su parte, Violeta Bergonzi (quien fue Señorita Cauca 2010) ha mostrado una participación más centrada en la exploración de sabores y en la preparación de postres, área en la que ha recibido elogios. Aunque también ha vivido tensiones con algunas participantes, su desempeño en las pruebas individuales y su adaptación a los retos le han permitido mantenerse en competencia.

Bergonzi ha reconocido públicamente su etapa en los reinados, la cual ha comentado con tono autocrítico en varias entrevistas. Su paso por MasterChef ha reforzado una imagen profesional distinta, más cercana al trabajo disciplinado en la cocina y menos asociada a su vida anterior en los certámenes de belleza.

Dos trayectorias diferentes que coinciden en la semifinal de MasterChef Celebrity

Aunque Michelle Rouillard y Violeta Bergonzi comparten el antecedente de haber sido reinas, sus recorridos en MasterChef han sido diferentes. Mientras Rouillard se ha destacado por su rigor técnico y su estilo competitivo, Bergonzi ha construido una participación basada en la creatividad y la consistencia en los postres.

Lo que sí comparten es que ambas han logrado abrirse un espacio sólido en la competencia, superando momentos complejos, críticas y jornadas exigentes que han puesto a prueba sus capacidades más allá de lo que su público conocía de ellas.

Con el avance del Top 5 y la cercanía de la semifinal, el desarrollo del programa mostrará si alguna de las dos consigue llegar al grupo final de aspirantes al título o si su camino se definirá antes de la gran gala.

