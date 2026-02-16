- En cuánto quedará la mínima en los taxis y sus otras tarifas en Bogotá para este 2026

Con el Decreto 042 de 2026 quedaron definidas las nuevas tarifas de taxis en Bogotá, tanto por taxímetro como por plataformas digitales.

Tomar un taxi en Bogotá en 2026 costará más que el año anterior. Con la expedición del Decreto Distrital 042 de 2026, la Administración definió el nuevo esquema tarifario que aplicará tanto para los vehículos que operan con taxímetro como para aquellos solicitados mediante plataformas digitales.

El nuevo cuadro tarifario comenzó a aplicarse el 12 de febrero de 2026, fecha desde la cual todos los conductores deben liquidar el servicio con los valores actualizados.

Tarifas de taxi en Bogotá 2026: valores oficiales por taxímetro

El arranque del servicio, equivalente a 28 unidades, quedó establecido en $4.500 para la categoría estándar y en $4.800 para los taxis con excelencia. En los casos en que el vehículo permanezca detenido, cada 24 segundos de espera sumarán una unidad adicional al cobro final.

La carrera mínima quedó fijada en $8.000 para taxis básicos y en $8.600 para los de excelencia. Esa misma cifra aplicará como recargo en desplazamientos hacia o desde el aeropuerto El Dorado y el Puente Aéreo.

En el servicio tradicional medido por taxímetro, cada unidad (que corresponde a cien metros de recorrido) tendrá un precio de $159 en el esquema básico y de $172 cuando el vehículo esté clasificado con factor de excelencia operacional.

En horarios nocturnos (entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m.), así como domingos y festivos, se cobrará un recargo de $3.800 en tarifa básica y de $4.100 en excelencia. El servicio puerta a puerta añadirá $1.400 o $1.500, dependiendo de la categoría del vehículo.

Los taxis con excelencia operacional también podrán aplicar un recargo de $3.400 en zona amarilla, siempre que el servicio corresponda a ese nivel.

Tarifas para servicios solicitados por aplicaciones

En el caso de las plataformas tecnológicas, el valor por kilómetro recorrido quedó en $1.625 para la tarifa base y en $1.654 para vehículos con factor de calidad. El arranque único será de $4.600, monto que cubre un trayecto inicial equivalente a 2,8 kilómetros.

La carrera mínima y los recorridos relacionados con terminales aéreas tendrán un costo de $8.100 en tarifa estándar y de $8.300 en categoría superior.

El recargo nocturno y en días festivos oscilará entre $3.800 y $4.000, según el nivel del servicio contratado. Además, cada viaje gestionado por medios tecnológicos deberá incluir un cobro adicional de $500 por concepto de seguridad vial.

Con estas cifras, el Distrito deja establecido el marco tarifario que regirá el transporte público individual de pasajeros en Bogotá durante 2026.

En este cuadro se puede observar a detalle el aumento de cada ítem:

