¿Cuál es la bronca de Reinaldo Rueda con Teo por la que no lo llama a la selección?

Teófilo Gutiérrez está siendo la figura del Deportivo Cali y del fútbol colombiano en los cuadrangulares finales de la Liga. Su desempeño tiene al Deportivo Cali liderando el grupo A con comodidad y cerca de clasificar a la gran final del fútbol colombiano.

En el último partido donde enfrentaron a Atlético Nacional, gran favorito de todos, Teo se despachó un doblete que liquidó a los paisas y sigue demostrando, a sus 36 años, que mantiene intacta la calidad y todavía puede liderar con solvencia a un equipo del fútbol local.

Su nivel se queda casi corto para el fútbol local y muchos dicen que merece Selección Colombia, pero Reinaldo Rueda dijo en noviembre que no lo llamaba porque su ciclo en la selección ya había pasado, según Rueda.

"Con todo el respeto y la admiración por lo que viene haciendo Teófilo en el Cali, creo que cada cual en su momento tuvo su paso por la Selección", dijo el vallecaucano. Si Rueda ya ha convocado a varios jugadores del fútbol colombiano, ¿por qué Teo no puede aportar todavía al equipo?

No se sabe si es por edad o por algo personal, pero resulta poco creíble las palabras de Rueda sobre que no lo llama por "gustos personales". ¿Cómo no le puede gustar el jugador más talentoso y determinante del momento? Hay muchos hinchas que no entienden las decisiones del banquillo de la tricolor y ven como su llegada deja de ser una esperanza y se vuelve incertidumbre de cara a la clasificación a Catar 2022