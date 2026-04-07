Las nuevas modalidades que usan los ladrones para meterse a su casa o negocio y que en 2025 dejaron casi 50 mil víctimas

Con más de 44 mil casos reportados en 2025, los robos a casas y negocios siguen en aumento. Telesentinel explica cómo operan los delincuentes

De acuerdo con datos oficiales recopilados por la Policía Nacional, entre enero y octubre de 2025 se reportaron más de 44 mil hurtos a viviendas y establecimientos comerciales en Colombia. La cifra evidencia la persistencia del delito y su impacto tanto en familias como en empresas en el país.

Bogotá encabeza las estadísticas. En la capital se registraron 5.170 robos a viviendas, lo que equivale a cerca de 17 casos diarios. En cuanto a establecimientos comerciales, la cifra asciende a 7.235 denuncias, un promedio aproximado de 24 robos al día. La ciudad concentra el mayor volumen de reportes en ambas categorías, según el consolidado revisado por las autoridades.

Además de la capital, departamentos como Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca presentan altos niveles de denuncias.

Diferencias en robo de viviendas y negocios

Para Telesentinel, empresa especializada en monitoreo y reacción, cuya experiencia les ha permitido identificar patrones repetitivos, es claro que existen diferencias en las modalidades del delito. En las viviendas predominan los ingresos sin uso de armas y con señales de forzamiento en puertas o ventanas. En los comercios, en cambio, es más frecuente la intimidación con armas de fuego y los robos cometidos durante las horas de atención al público.

La digitalización también juega un papel en la dinámica del hurto. Según información compartida por la compañía, se han detectado casos en los que las redes sociales son utilizadas para identificar viviendas vacías o rutinas familiares. También se presentan suplantaciones de empresas de mensajería para facilitar el ingreso a conjuntos residenciales y locales.

El papel de Telesentinel para la disminución de hurtos en viviendas y negocios en Colombia

En este contexto, Telesentinel se muestra como una opción viable para disminuir los casos de hurtos a inmuebles en el país. La compañía describe su operación como un esquema preventivo y de reacción estructurada. “Nuestro trabajo no es solo reaccionar cuando pasa algo, sino prevenir los riesgos y actuar de manera rápida y coordinada cuando se presenta un evento de seguridad”, señala la empresa.

El proceso comienza con un análisis de la casa, apartamento, oficina, local, bodega, etc. “Visitamos el inmueble y revisamos por dónde podrían intentar entrar (los delincuentes), qué zonas son más vulnerables y qué es lo más importante que el cliente quiere proteger”, detallan. Con base en ese diagnóstico, se define la instalación de paneles de alarma, sensores de movimiento, dispositivos en puertas y ventanas, botones de pánico y, según el caso, cámaras.

Una vez se activa el sistema, la central recibe señales de intrusión, fallas de energía, problemas de comunicación o aperturas en horarios no habituales. El monitoreo es permanente: 24 horas del día, 7 días a la semana.

Cuando se activa una alarma, la compañía aplica un protocolo de verificación. Si la situación lo requiere, se envía una reacción motorizada propia al lugar para evaluar el escenario en tiempo real. En caso de confirmarse el riesgo, se coordina el aviso a la Policía mediante línea directa, con el fin de agilizar la atención.

Las más de 44 mil denuncias registradas en 2025 muestran que el hurto a viviendas y comercios continúa siendo un delito de alta incidencia. En medio de cifras que no dan tregua, el monitoreo constante, los protocolos definidos y la reacción oportuna de aliados como Telesentinel se consolidan como herramientas clave para enfrentar un problema que afecta a miles de hogares y negocios en el país. Para más información sobre los servicios que ofrece esta empresa para la seguridad de su hogar o negocio contáctelos por WhatsApp o en su página web: https://testweb.telesentinel.com/

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