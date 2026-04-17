Así es la cambiatón de televisores para estrenar y gozarse el Mundial: fechas, puntos y requisitos

La cambiatón de televisores en Colombia permitirá cambiar equipos usados por bonos de $200.000 y donar dispositivos a comunidades vulnerables

La renovación de televisores en Colombia se activa en abril con una jornada que permitirá a miles de hogares actualizar sus equipos de cara al Mundial 2026. Hasta el 19 de abril, los ciudadanos podrán entregar su televisor usado y acceder a un incentivo económico para adquirir uno nuevo.

Cencosud anunció la realización de la cambiatón de televisores en Colombia, una iniciativa que permitirá a los ciudadanos entregar equipos usados a cambio de un bono económico, mientras se promueve la donación de dispositivos y el manejo responsable de residuos electrónicos.

Durante la jornada, los usuarios podrán cambiar su televisor antiguo por un incentivo económico directo, en tiendas Jumbo y Metro a nivel nacional. El horario será entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 de la noche en puntos autorizados.

Dónde y cómo cambiar su televisor antes del Mundial 2026

La actividad estará disponible en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Cúcuta. Entre los puntos habilitados se encuentran Jumbo Hayuelos, Jumbo 170 y Metro Bosa en la capital, así como Jumbo La 65 en Medellín y Jumbo Valle del Lili en Cali.

Para participar, los equipos deben cumplir condiciones específicas: solo se aceptan televisores de pantalla plana y en buen estado de funcionamiento. No serán recibidos dispositivos con daños visibles ni modelos antiguos de tubo.

Quienes cumplan con estos requisitos podrán recibir un bono de $200.000 que se redime exclusivamente en televisores nuevos de más de 55 pulgadas. El proceso incluye una revisión en el punto de entrega para validar el estado del equipo.

La iniciativa coincide con el aumento en la compra de tecnología previo al Mundial. La búsqueda de televisores con mejor imagen y sonido se ha intensificado en los hogares colombianos, impulsada por la expectativa del evento deportivo.

Además del componente comercial, la campaña incluye un enfoque social. Los televisores recolectados serán entregados a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco), con una meta cercana a los 1.000 equipos, junto con la donación adicional de 100 televisores nuevos.

De acuerdo con la empresa, la estrategia busca reducir residuos electrónicos y fomentar la reutilización de dispositivos, evitando su disposición inadecuada.

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