Cuál es el pueblito del Tolima para disfrutar una de las mejores lechonas de Colombia, así puede llegar

TTolima es sin duda uno de los departamentos que hay que conocer, por múltiples razones. Sus paisajes, su fauna y su gastronomía son algunos de esos atractivos que deben disfrutarse con calma. Pero lo mejor del caso es que hay destinos capaces de ofrecer todo esto en un solo lugar. Y lo mejor, para quienes viven en Bogotá, es que no está realmente lejos de la capital. Por eso, le contamos cómo puede llegar hasta este encantador pueblito del Tolima, donde se prepara una de las mejores lechonas de Colombia.

De esta manera puede llegar a El Espinal y probar una de las mejores lechonas

En medio de tantos lugares por visitar, El Espinal es uno de esos municipios que deben estar en su lista. Lo mejor de todo es que no está muy lejos de Bogotá, pero el viaje vale completamente la pena. Son unos 154 kilómetros, un trayecto que puede tardar unas tres horas, o incluso un poco menos dependiendo del tráfico.

Para llegar, hay que salir por el sur de la ciudad, pasar cerca de Fusagasugá e incluso bordear Melgar. Es necesario tomar la ruta que conduce hacia Girardot y luego continuar por la Ruta Nacional 40. Allí se encuentra el desvío que lleva directamente a El Espinal, el hermoso pueblito tolimense que combina historia, sabor y tradición.

Los grandes encantos de este pueblito del Tolima

El Espinal es un lugar cálido, agradable y con un ambiente tranquilo, de ritmo pausado y gente amable. Pero si hay algo por lo que se destaca es por su gastronomía, algo que no es un secreto para nadie. Allí se prepara una de las mejores lechonas del Tolima y de toda Colombia. De hecho, en este municipio se realizan festividades que rinden homenaje a este plato típico que identifica al departamento.

Sin embargo, El Espinal tiene mucho más que ofrecer además de su deliciosa lechona. Al recorrer sus calles, se puede visitar la Catedral Nuestra Señora del Rosario, una joya arquitectónica de estilo grecorromano con una historia fascinante. También vale la pena conocer la Iglesia San Martín de Porres y la Antigua Alcaldía, dos construcciones emblemáticas que conservan el espíritu tradicional del municipio.

Otro sitio imperdible es el Pueblito Espinaluno, un centro cultural y turístico que muestra las raíces y el arte de la región. Muy cerca está el Parque Mitológico, un espacio que rinde homenaje a los seres legendarios del folclor colombiano como El Mohán, La Patasola y La Llorona. El recorrido puede terminar en Mariposas del Oasis, un lugar lleno de vida donde es posible admirar especies nativas de gran belleza.

En definitiva, visitar El Espinal es encontrarse con la calidez tolimense, la historia viva de sus calles y el sabor inigualable de su lechona, uno de los mayores orgullos del centro del país.

