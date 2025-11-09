Bienes desde 10 millones de pesos, así es el remate de la DIAN en noviembre

La DIAN abre la puerta este mes de noviembre a una nueva oferta de oportunidades para quienes buscan adquirir bienes a precios bajos, alejados del mercado tradicional. Casas, apartamentos, lotes y garajes ya figuran en su catálogo de remates con valores base que arrancan desde apenas 10 millones de pesos.

Entre los inmuebles destacados aparece un garaje en Bogotá con precio base de 10.155.600 pesos, programado para el 19 de noviembre a las 10 de la mañana. En Boyacá, en Sogamoso, un lote cuyo precio inicial está fijado en 43.904.000 pesos será subastado el 11 de noviembre desde las nueve. Estos ejemplos grafican la amplitud de la oferta: desde bienes modestos hasta propiedades de mayor tamaño, y en distintas regiones del país.

El procedimiento exige cumplir con varios pasos esenciales. El interesado debe estar inscrito en el Registro Único Tributario (RUT), contar con firma electrónica y depositar una garantía que usualmente corresponde al 40% del avalúo del bien. Además, la oferta mínima suele situarse en el 70% del valor del avalúo y el proceso se realiza a través de audiencias virtuales, lo que permite la participación desde cualquier lugar del país.

📢 ¿Le interesa participar en un remate de la DIAN? 🔍 Asegúrese de que sea un proceso legítimo y oficial. Conozca los detalles, requisitos y canales autorizados. La legalidad también se subasta con responsabilidad.#RematesDIAN #GestiónDIAN pic.twitter.com/D1X79C2Z67 — DIANColombia (@DIANColombia) July 21, 2025

Estas subastas de la DIAN son el resultado de procesos de decomiso, aprehensión o abandono de bienes, gestionados por la entidad que busca mediante estas ventas recuperar recursos para el Estado y dar uso a activos que de otra forma quedarían sin destino. Para quien busca una inversión o una vivienda diferente, la convocatoria presenta una alternativa que combina precio accesible con un proceso formal y transparente.

Pero como toda oportunidad de inversión, requiere preparación. No basta con ver un precio bajo; es necesario verificar las condiciones del bien, su estado físico y legal, y entender que algunos inmuebles pueden estar adjudicados sin posesión, lo que implica tiempos de gestión adicionales después de la compra. También debe tener liquidez, pues la compra se debe cerrar en pocos días tras la adjudicación, lo que excluye en la mayoría de los casos la financiación tradicional o los subsidios habitacionales.

Para quien esté interesado, eligiendo el bien adecuado, el remate de noviembre de la DIAN podría ser el inicio de un plan que, de otra forma, requeriría años de ahorro. Y mientras el mercado inmobiliario tradicional ajusta precios al alza, esta modalidad abre una ventana de oportunidad para quienes quieren entrar antes o para quienes buscan una compra inteligente.

Así, bajo un mecanismo que mezcla fiscalidad, propiedad y oportunidad, la DIAN transforma bienes incautados que alguna vez fueron parte de procesos de control en nuevas historias de propiedad. Este noviembre podrá ser un mes para quienes deciden mirar más allá del mercado habitual y encontrar allí algo distinto, accesible y formal.

