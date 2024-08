Crisis vial: Calles 80 y 13 al borde del colapso y la urgente conexión por la calle 63

La construcción de glorietas y pasos a desnivel en la calle 80, aunque necesaria, no atacará la raíz del problema. Aquí explicamos por qué

Por: Cesar Augusto Espinosa Dicelis |

agosto 27, 2024

Las anunciadas obras en las calle 13 y 80, especialmente el intercambiador vial en Puente de Guadua, han sido vendidas como la solución definitiva para acabar con los interminables trancones que sufren diariamente quienes transitan por esta arteria vial. Sin embargo, la realidad sobrepasa el optimismo oficial. La construcción de glorietas y pasos a desnivel en la calle 80, aunque necesaria, no atacará la raíz del problema, que se encuentra más allá de los límites de la ciudad, en sectores donde la congestión se vuelve insostenible.

El Verdadero Cuello de Botella: La Crisis Vial Ignorada en Parcelas

Desde hace más de dos décadas, Bogotá ha impulsado la salida de parques industriales hacia las afueras de la ciudad, un proceso que ha florecido en zonas como la vereda Parcelas en Cota. Durante las horas pico, la Autopista Medellín se convierte en un cuello de botella debido al tráfico generado por los vehículos que entran y salen de este complejo industrial. Las promesas de que el intercambiador vial en la calle 80 resolverá estos embotellamientos son, en el mejor de los casos, engañosas. La congestión principal ocurre en la salida de la ciudad, y se intensifica cuando hay eventos en el Coliseo Live, un factor que los planes actuales no han considerado adecuadamente.

La Ampliación y Nuevas Infraestructuras en la Autopista Medellín No Pueden Esperar

Es imperativo que se contemple la construcción de un puente en el sector de Parcelas, similar al realizado en la zona de Tres Esquinas en Funza, como una obra complementaria a la de la calle 80. Este puente es crucial para aliviar el tráfico masivo que se vive diariamente. Asimismo, la Autopista Medellín, entre el río Bogotá y Siberia, necesita una ampliación a tres carriles y la construcción de ciclorrutas bidireccionales, teniendo en cuenta la alta afluencia de personas que transitan en bicicleta, muchas veces en contravía, arriesgando sus vidas en una infraestructura insuficiente.

La Ampliación de la Calle 13: Una Promesa Inconclusa que Exige Acción Inmediata

La situación es similar en la calle 13, donde se planea la ampliación entre la carrera 50 y el río Bogotá. Aunque la obra es bienvenida, es evidente que se queda corta. La necesidad de ampliación a tres carriles debe extenderse desde el río Bogotá hasta Purina en Mosquera, una promesa que data de 2014 y que, hasta la fecha, no se ha cumplido: https://www.portafolio.co/economia/finanzas/via-mosquera-tendra-anos-tercer-carril-42430

Vías Alternas por el occidente: La Solución Inaplazable para Evitar el Colapso Vial

Es fundamental que el Distrito explore y habilite vías alternas para mitigar el impacto de las construcciones. Un ejemplo exitoso es la vía que la alcaldía de Funza pavimentó con recursos provenientes del aeropuerto El Dorado, evitando el peaje de la variante Funza-Siberia y conectando hasta el parque La Florida. Sin embargo, se requiere una conexión adicional a Bogotá por la calle 63, con la construcción de un nuevo puente que enlace esta vía con la prolongación de la avenida Mutis. Esta obra sería un alivio significativo mientras se llevan a cabo los estudios y diseños para la prolongación de la avenida Mutis entre el río Bogotá y la variante Funza-Siberia, a cargo de DEVISAB.

Es urgente que el Distrito mire esta vía alterna como una opción viable para descongestionar la ciudad mientras se desarrollan las obras en la calle 80 y la calle 13. Los ciudadanos no pueden seguir siendo rehenes de promesas incumplidas y soluciones a medias. La movilidad en Bogotá no puede depender únicamente de intervenciones dentro de la ciudad, sino que debe incluir una planificación integral que contemple las conexiones con las poblaciones y zonas industriales circundantes. Solo así se podrá evitar que la capital colombiana caiga en un caos vial que afectará la calidad de vida cuando inicien estas obras. El compromiso de la alcaldía es indispensable para garantizar que estas obras realmente cumplan con su propósito: mejorar la movilidad y no agravar el problema.