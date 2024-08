- Ellos son los cafeteros que están haciendo su agosto con los buenos precios del café

Son 550.000 cultivadores, muchos de ellos campesinos asociados en 33 cooperativas, quienes aprovechan la disparada del café con precios que no se veían hace dos años

Desde 7 de agosto, y hasta ahora, el precio de la carga de café de 125 kilos supera los $ 2 millones y en la Bolsa de Nueva York su cotización está en USD 2,59 por libra, algo que no se veía hace dos años. Los cafeteros están haciendo su agosto.

Son 550.000 familias, muchas de ellas pequeños productores con menos de 2 hectáreas, otros medianos entre 2 y 7 hs, y los grandes que las superan. Los nuevos precios mejoran sus ingresos y les dan un respiro en medio de la turbulencia de los últimos años que ha conjugado bajos precios internacionales, el impasse de los contratos a futuros, lenta renovación de los cultivos, menor área sembrada y las importaciones de cafés de inferior calidad para el consumo interno.

La garantía de la compra de la cosecha la tienen en 33 cooperativas con 77.000 afiliados. En la más grande por volumen, la del Cauca, su gerente Edgar Meneses, contrasta para sus 3.200 afiliados de 24 municipios cafeteros del departamento, los buenos precios con los altos costos. Este año Caficauca espera un volumen de entre 28 a 30 millones de kilos cuyo 98 % es diferenciado. El 70 % irá a la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), el 20 % a Expocafé, el 10 % a exportadores privados.

En el Huila, primer productor nacional de café los últimos 12 años, Fernando Vargas en Cadefihuila con sus 3.600 afiliados del norte, occidente y sur del departamento donde está Pitalito, el municipio cafetero con mayor producción del país, esperan resarcirse del primer semestre azotado por el verano, y lograr un segundo semestre con mayor producción y calidad gracias a la fertilización que hicieron. La cooperativa de 60 años proyecta 20 millones de kilos que colocará 30 % en la FNC, 5 % en exportación y 65 % irá a otros clientes. La tercera de las grandes cooperativas es la de Manizales, allí Carlos Andrés Jaramillo Rozo reúne 3.600 cultivadores del centro y el oriente de Caldes y tiene su sede en Chinchiná, donde está el centro de investigación del café.

¿Hasta cuándo los buenos precios?

Que el precio interno se mantenga en $ 2 millones y que en la Bolsa de Nueva York el contrato C de Colombia siga en los niveles actuales, es difícil predecir. Los hechos que presionan el alza pueden dar alguna pista. El primero, el clima, responsable tradicional de “bonanzas” como la de 1975 que llevó el café a USD 3/lb en Nueva York. Esta vez todo empezó en Vietnam e Indonesia hace un mes cuando se puso en evidencia la escasez de su café de variedad robusta que obligó a los compradores a buscar entre los productores de café arábigo, como Colombia, el café de más alta calidad que es preferido por las grandes marcas como Nespresso, Nestlé y Juan Valdez.

En Brasil, el mayor productor mundial, a la sequía que amenaza la producción del próximo año se han unido las bajas temperaturas que aparecieron al comenzar agosto en forma de leves heladas que causaron nerviosismo en el volátil mercado del café que se preparaba para una nueva ola de frio antes de terminar el mes, en los estados meridionales de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná.

Eludiendo el Suez y en cola en Panamá

El precio internacional no solo ha subido por razones de clima. La logística es clave en costos y riesgos. El Canal de Panamá y el Canal de Suez han presentado problemas para el negocio del café. En el Canal de Panamá la prolongada sequía que impactaron los niveles de los lagos Gatún y Alhajuela aumentó los tiempos de espera. Desde el 1 de septiembre habrá un cupo de tránsito adicional para un total de 36 cupos diarios de reserva.

En el Canal de Suez la guerra entre Israel y Gaza ha provocado retrasos y desvíos de la carga después de ataques en el Mar Rojo. El mes pasado Maersk, una de las navieras más grandes del mundo, informó que la mayoría de ellas habían tenido bordear el Cabo de Buena Esperanza en Áfricapara evitar el conflicto, lo que inevitablemente aumenta el tiempo de envío en algunas semanas, pagos de seguros adicionales y tasas extra.

Tanto o más importante que el clima y la logística es la presión sobre el mercado por la entrada en vigor desde el 1 de enero de la nueva ley antiforestación de la Unión Europea que obliga a las empresas a verificar que productos como el café no se han producido en zonas resultantes de la destrucción de bosques. No es el caso de la caficultura colombiana, pero igual tiene que cumplir con requisitos como las coordenadas geográficas de los lotes que se entregarán a los estados miembros para que a través de un sistema digital, hagan la inspección. Las sanciones son “disuasoras” con multas de 4 % de la facturación anual total en la UE del comerciante que no cumpla.

Vargas señala que tanto Cadefihuila como los demás productores de la FNC han respondido con la información requerida, y que Colombia no tendrá problema alguno. No obstante, son muchos más los proveedores de la UE que deben cumplir la nueva ley y los conocedores del mercado aseguran que desde ahora los importadores europeos están tratando de adecuar las existencias para evitar cualquier desabastecimiento el año entrante.

Lo demás son los especuladores, que nunca faltan.

Buenas noticias a tiempo

El dólar que está superando los $4.000 desde el 12 de junio se une a las buenas noticias 40 días antes de iniciar la recolección de la cosecha del segundo semestre, que para los cultivadores del antiguo Eje Cafetero de los departamentos de Quindío, Caldas y Risaralda, es la más grande del 2024. Mientras en el nuevo Eje Cafetero de Huila, Tolima, Cauca y Nariño, se recolectará la cosecha de mitaca o traviesa, con una menor producción que la obtenida en la primera parte del año.

La producción ha crecido. En el primer semestre fueron 5,2 millones de sacos, 16 % más que en esos meses el año pasado. En el año completo se volvieron a ver cifras que no aparecían desde el 2021: 12,14 millones de sacos, con aumentos de 16 %. Las exportaciones, por su parte, crecieron 15 % y totalizaron 5,74 millones de sacos en los primeros 6 meses.

El café ha retomado el rol social en Colombia gracias a los especiales y las nuevas preparaciones

Que el tinto salga más caro es otro cuento, porque, como en otras ocasiones, los comercializadoras tratarán de aguantar antes trasladar los costos y más ahora que está creciendo el consumo el café en el país, retomando un rol social que había perdido, impulsado por el auge de los cafés especiales con más de 2.000 tiendas y las nuevas preparaciones, según Euromonitor.

Por ahora solo queda seguir el desarrollo del volátil mercado cafetero y de los precios que han alentado el optimismo hasta del minhacienda Bonilla.

