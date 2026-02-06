Coveñas, la alternativa de Ricardo Roa para hacerle el quite a los duros aranceles de Noboa al transporte de Petróleo

La movida es complicada porque habría que mover por tierra el petróleo desde Putumayo hasta Huila, donde el oleoducto de una filial de Ecopetrol lo lleva al Caribe

El aumento en la tarifa al transporte del petróleo colombiano impuesto por el presidente Rafael Noboa en Ecuador puso a correr al presidente de Ecopetrol Ricardo Roa para encontrar alternativas para el transporte y exportación de crudo producido en el Putumayo. Apareció la alternativa del puerto de Coveñas en el Caribe.

La propuesta tiene un bemol, y es que no hay conexión directa por oleoducto entre el sur de Colombia y Coveñas. Habría que mover el crudo en camiones hasta la estación de Babillas, en el Huila, para luego inyectarlo en el oleoducto Central.

Hasta ahora, Colombia venía transportando el crudo por el oleoducto San Miguel-Orito, hacia Ecuador, para conectarse con el sistema ecuatoriano y exportar por el puerto de Esmeraldas.

En esa zona operan Geopark, Gran Tierra, Parex y Ecopetrol, que mueve por esa ruta entre 8.500 y 10.000 barriles diarios destinados a la exportación. El costo por barril era de USD 2,7, pero con los nuevos precios impuestos por Rafael Noboa, que suponen un incremento del 900 %, mover un barril costará USD 30, más de 10 veces el valor actual.

Plan A, Coveñas como puerto de salida

No es tan fácil poner en marcha las alternativas disponibles. La primera de ellas es trasladar el crudo por vía terrestre a Babillas y de ahí inyectarlo al Oleoducto Central (ODC), para luego enviarlo a Coveñas. El oleoducto actualmente operado por Ocensa, la poderosa filial de Ecopetrol presidida por Diego Alfredo Riaño, quien asumió el cargo en noviembre pasado en medio de controversias y hasta llegó a renunciar por oponerse a la compra de equipos de segunda mano, jugaría un rol clave como operador del tramo final hasta Coveñas y como socio técnico para definir capacidades, condiciones de inyección y tarifas.

Este nuevo esquema tendría un costo estimado de entre USD 12 y USD 15 por barril, a lo que habría que sumar la contratación de pequeños camiones cisternas que transporten el crudo desde la selvática región del Putumayo por estrechas carreteras sometidas a la acción de los actores armados del conflicto. Quienes están familiarizados con la zona y el transporte señalan las enormes dificultades de tener 150 camiones llevando crudo “porque no hay carretera que aguante”.

Plan B

Aún hay una segunda posibilidad que consiste en reactivar el Oleoducto Trasandino (OTA), que ha permanecido inactivo durante años y ahora se encuentra deteriorado. Además, habría que adecuarlo a los volúmenes del crudo que se requiere transportar. Se calcula que esa inversión puede superar los USD 20 millones, para empezar.

El otro detalle de esta opción es el fallo de la Corte Constitucional que obliga a Ecopetrol a cumplir con una serie de requisitos exigidos por las comunidades Awá, y que están bien referenciados por el Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Ya Roa planteó la posibilidad de pedirle a la Corte que module el fallo que adoptó el año pasado a través de la Sentencia T-390 de 2025. Un camino que parecería bastante imposible en la coyuntura

Según se ha informado el Presidente Petro puso sobre la mesa el tema con Ecuador y le habría solicitado al Presidente Trump interceder con Daniel Noboa para que afloje sus medidas, con lo cual la salida diplomática parecería ser la opción ideal.

