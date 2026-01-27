- Garrotazo del presidente ecuatoriano a Ecopetrol: costo del transporte del petróleo hacia el puerto de Esmeraldas

La exportación de crudo colombiano desde el departamento del Putumayo por parte de Ecopetrol y sus socios enfrenta un desafío crítico tras la decisión del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de incrementar en un 900 % la tarifa de transporte a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). Esta infraestructura es vital para Ecopetrol, ya que permite movilizar el petróleo explotado en la cuenca amazónica hacia el complejo de exportación en Esmeraldas, Ecuador, para alcanzar los mercados internacionales. La tarifa, que anteriormente se situaba en USD 3, ha escalado a USD 30 por barril, una medida que pone en riesgo la viabilidad de una producción que promedió los 17,200 barriles diarios entre enero y noviembre de 2025.

Ecopetrol mantiene una operación histórica y consolidada en el Putumayo con más de 44 años de presencia y una producción que en 2024 superó los 8 millones de barriles, convirtiendo al departamento en el sexto que más aporta barriles al balance de todo el país. Actualmente, la estatal opera 11 campos en los municipios de Orito, Puerto Caicedo, San Miguel, Valle del Guamuez y Puerto Asís, en Putumayo y uno en Ipiales, Nariño, que han contribuido a apalancar la generación del desarrollo económico y social de la región.

El bloque Suroriente es el de mayor visibilidad en la zona. Con 36 mil hectáreas en el municipio de Puerto Asís, es de propiedad conjunta, entre Ecopetrol con el 52 % y la canadiense Gran Tierra Energy, que es el socio operador con el restante 48 %. El contrato que tenía como fecha de terminación a medidos de 2024 fue extendido por 20 años. El nuevo acuerdo permite la inversión en infraestructura y programas para aumentar el factor de recobro por valor de USD 123 millones de este bloque que tiene un potencial de reservas mayor a 10 millones de barriles crudo según estimaciones de Ecopetrol.

Ecopetrol también es aliado en la zona de la canadiense Parex Resources apuntando a un potencial de USD 100 millones de barriles equivalentes con inversiones de cerca de USD 350 millones. El acuerdo firmado en diciembre de 2024 incluye cuatro acuerdos de colaboración para ejecutar actividades principalmente en los municipios de Orito, Valle del Guamez, San Miguel, Puerto Caicedo y Puerto Asís, así como Ipiales en Nariño.

GeoPark, la cuarta compañía que más produce petróleo en el país, detrás de Ecopetrol, Frontera y SierraCol, tomó la decisión de suspender en mayo de 2025 sus operaciones en el campo Platanillo en el bloque Putumayo (Puerto Asís) tras 16 años de actividad, debido a los altos costos operativos y una caída de producción del 68.6 % en una década. La totalidad de su producción se exportaba a través de SOTE hacia el puerto de Esmeraldas en la costa pacífica ecuatoriana.

El incremento tarifario no responde a criterios técnicos ni económicos, sino que esta enmarca en la escalada de tensiones diplomáticas entre ambos países iniciada el 21 de enero, cuando el presidente Daniel Noboa anunció aranceles del 30 % a productos colombianos, citando la falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico fronterizo. En respuesta, el presidente Gustavo Petro aplicó un gravamen recíproco del 30% a una veintena de productos ecuatorianos y ordenó la suspensión del suministro de electricidad hacia el país vecino.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.