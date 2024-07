Corralejas: ¿"tradición" o barbarie? Un análisis crítico del maltrato animal en fiestas populares

Por: Dustin Tahisin Gómez Rodríguez |

julio 19, 2024

Las "corralejas", "tradicionales fiestas populares" en algunas regiones de Colombia, han generado una creciente controversia y condena debido a las preocupaciones sobre el bienestar animal. Estas "festividades", que combinan elementos de carnaval con espectáculos taurinos, se caracterizan por la utilización de animales, especialmente toros, en eventos que a menudo culminan en sufrimiento y muerte para los animales involucrados. A continuación, se presenta una crítica argumentativa basada en fuentes académicas sobre la barbarie de las "corralejas".

Las "corralejas" han sido defendidas por algunos como una "manifestación cultural" y una tradición arraigada en la identidad regional. Sin embargo, esta defensa ignora el sufrimiento infligido a los animales y la necesidad de reevaluar las prácticas culturales a la luz de los principios contemporáneos de bienestar animal. Según García (2020), "la defensa de las corralejas bajo el argumento de preservación cultural debe ser revisada en el contexto de los derechos y el bienestar de los animales" (p. 215). Esta perspectiva destaca una disyuntiva ética entre la preservación cultural y el respeto por la vida animal.

En términos de bienestar animal, las "corralejas" representan una clara violación de los principios básicos que rigen la protección y el trato digno hacia los animales. Sánchez y Pérez (2019) señalan que "las prácticas en corralejas, al exponer a los toros a situaciones de estrés extremo y agresión, constituyen una forma de maltrato que no puede justificarse bajo ninguna premisa cultural" (p. 112). Este argumento se basa en la evidencia de que los toros en las "corralejas" sufren una serie de traumas físicos y psicológicos, que incluyen la violencia física directa y el estrés prolongado.

El concepto de "tradición cultural" no debe servir como justificación para prácticas que infringen los derechos de los animales. López (2021) argumenta que "la perpetuación de las corralejas como una tradición cultural no puede ser aceptada si implica la tortura y el sufrimiento de seres vivos" (p. 87). Este argumento refuerza la necesidad de reevaluar y, en su caso, reformar las prácticas culturales que entran en conflicto con los estándares modernos de bienestar animal.

Desde una perspectiva ética, la barbarie inherente a las "corralejas" refleja una visión desactualizada y cruel de la relación entre humanos y animales. Según Fernández et al. (2022), "la práctica de las corralejas no solo es ética y moralmente cuestionable, sino que también perpetúa una imagen negativa de la relación entre humanos y animales" (p. 65). Este enfoque crítico sugiere que el maltrato animal no debe ser tolerado ni en nombre de la cultura ni en ninguna otra circunstancia.

En suma, la crítica académica y ética de las "corralejas" revela una serie de deficiencias significativas en términos de bienestar animal y ética cultural.

Aunque hay intentos de defender estas prácticas como parte del "patrimonio cultural", la evidencia sugiere que el sufrimiento infligido a los toros en las corralejas es inaceptable y debe ser analizado con seriedad. La evolución de las normas culturales debe ir acompañada de una mayor consideración por los derechos y el bienestar de los animales, promoviendo prácticas que reflejen una ética más avanzada y compasiva en nuestra relación con otras especies.

